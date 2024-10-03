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Konfrans Liqasında 16 oyun: Sumqayıtda avrokubok görüşü

Futbol
Xəbərlər
3 Oktyabr 2024 09:42
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Konfrans Liqasında 16 oyun: Sumqayıtda avrokubok görüşü

Bu gün Konfrans Liqasında I tura yekun vurulacaq.

İdman.biz xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 16 oyun keçiriləcək.

Bu matçlardan biri Azərbaycanda baş tutacaq. Minsk “Dinamo”su Şotlandiya təmsilçisi “Harts”ı Sumqayıtda qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, II turun qarşılaşmaları oktyabrın 24-də baş tutacaq.

Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
I tur, 3 oktyabr
20:45. “Haydenhaym” – “Olimpiya”
20:45. “Serkl Brügge” – “Sent Qallen”
20:45. “Astana” – “Başka Topola”
20:45. “Dinamo” Mn – “Harts”
20:45. “Noa” – “Mlada Boleslav”
20:45. “Legiya” – “Betis”
20:45. “Molde” – “Larne”
20:45. “Omoniya” – “Víkinqur”
23:00. “Fiorentina” – TNS
23:00. “Çelsi” – “Gent”
23:00. “Kopenhagen” – “Yagelloniya”
23:00. “Luqano” – HJK
23:00. “Petrokub” – “Pafos”
23:00. “Borats” – “Panatinaikos”
23:00. LASK – “Yurgorden”
23:00. “Şemrok Rovers” – APOEL

İdman.biz

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