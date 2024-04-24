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Etimad qazanan gənclər - SİYAHI

Futbol
Xəbərlər
24 Aprel 2024 11:10
Etimad qazanan gənclər - SİYAHI

Ən çox etimad göstərilən gənc futbolçular açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, CİES-in siyahısına dünyanın ən güclü 32 liqasının klublarında çıxış edən 20 yaşadək futbolçular yer alıblar.

Bu kateqoriyada dünya rekordçusu Joao Neveşdir. “Benfika”nın futbolçusu son 1 ildə 4905 dəqiqə meydanda olub. O, komandasının oyunlarındakı ümumi dəqiqə sayının 84 faizində şans qazanıb.

1. Joao Neveş (“Benfika”) – 84 faiz

2. Uorren Zair-Emeri (PSJ) – 82 faiz

3. Alexandro Qarnaço (“Mançester Yunayted”) – 79,4 faiz

4. Lamin Yamal (“Barselona”) – 78,7 faiz

5. Leni Yoro (“Lill”) – 78,6 faiz

İdman.biz

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