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Klüyvertin oğlu “Barselona”da debüt etdi

Futbol
Xəbərlər
4 Avqust 2026 09:40
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Klüyvertin oğlu “Barselona”da debüt etdi

Futbol üzrə Niderland millisinin sabiq hücumçu Patrik Klüyvertin oğlu Şeyn Klüyvert “Barselona”nın əsas komandasında ilk oyununa çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, “Barselona”nın “Birmingem”ə qarşı keçirdiyi yoldaşlıq matçında baş verib.

Şeyn görüşə start heyətində başlayıb. Lakin kataloniyalılar penaltilər seriyasında məğlub olublar və onun debütü uğursuz nəticə ilə yadda qalıb. Üstəlik, həmin görüşdə “Barselona”nın heyətində az sayda əsas komanda futbolçusu yer alıb.

Qeyd edək ki, Şeyn 2017-ci ildə “La Masiya” akademiyasına qoşulub. Onun əsas komandaya yüksəlməsi doqquz il çəkib.

Patrik Klüyvert isə 1998–2004-cü illərdə “Barselona”nın şərəfini qoruyub. Həmin dövrdə klub böyük uğurlar qazanmasa da, niderlandlı hücumçu Kataloniya təmsilçisinin heyətində 122 qol vurub.

Qeyd edək ki, Patrik Klüyvertin digər oğlu – Castin Klüyvert də peşəkar futbolçudur. O, hazırda İngiltərənin “Bornmut”, klubunda çıxış edir.

İdman.Biz
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