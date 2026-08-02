2 Avqust 2026
AZ

Romelu Lukaku MLS yolunda: “Atlanta Yunayted” danışıqlara başladı

Futbol
Xəbərlər
2 Avqust 2026 18:17
56
Romelu Lukaku MLS yolunda: “Atlanta Yunayted” danışıqlara başladı

Belçika millisinin və İtaliyanın “Napoli” futbol komandasının hücumçusu Romelu Lukaku ABŞ-nin “Atlanta Yunayted” komandasına keçə bilər.

İdman.Biz “SSC Napoli”yə istinadən xəbər verir ki, MLS təmsilçisi 33 yaşlı futbolçunun transferini həyata keçirmək üçün fəal çalışır.

“Atlanta Yunayted”lə Lukakunun nümayəndələri arasında şəxsi müqavilə şərtləri üzrə danışıqlar aparılır.

Keçidlə bağlı müzakirələr ilkin mərhələdədir. “Atlanta Yunayted” və “Napoli” arasında mümkün transferin maliyyə şərtlərinə dair razılaşma barədə məlumat verilməyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Coşua Zirkzee “Yuventus”a keçməyə ilkin razılıq verib
18:05
Dünya futbolu

Coşua Zirkzee “Yuventus”a keçməyə ilkin razılıq verib

Niderlandlı hücumçu İtaliya çempionatına qayıtmağa müsbət yanaşır
Buffon Pirloya qarşı kampaniyanı siyasətlə əlaqələndirdi
17:48
Futbol

Buffon Pirloya qarşı kampaniyanı siyasətlə əlaqələndirdi

Sabiq qapıçı mütəxəssisin nüfuzdan salınmağa çalışıldığını bildirib
İnfantinonun 30 milyon dollarlıq maaş planının detalları üzə çıxdı
17:31
Futbol

İnfantinonun 30 milyon dollarlıq maaş planının detalları üzə çıxdı

FIFA prezidentinin yeni kommersiya şirkətinə rəhbərlik etməyi planlaşdırdığı bildirilir
“Barselona”nın “Preston”la planlaşdırılan oyunu baş tutmayacaq
17:13
Futbol

“Barselona”nın “Preston”la planlaşdırılan oyunu baş tutmayacaq

İngiltərə təmsilçisinin U-21 komandası ilə meydana çıxmaq təklifi qəbul edilməyib
Adı yeni eşidilən futbolçu üçün 750 min funtluq təklif rədd edildi - VİDEO
16:57
Futbol

Adı yeni eşidilən futbolçu üçün 750 min funtluq təklif rədd edildi - VİDEO

İsveç təmsilçisinin daha yüksək məbləğlə yenidən müraciət edəcəyi gözlənilir
Toral Bayramov “Bursaspor”un məşqində şou göstərdi - VİDEO
16:05
Azərbaycan futbolu

Toral Bayramov “Bursaspor”un məşqində şou göstərdi - VİDEO

Azərbaycanlı müdafiəçinin texniki hərəkəti klubun paylaşımında yer alıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı
30 İyul 21:52
Futbol

“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matç Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib