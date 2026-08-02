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Buffon Pirloya qarşı kampaniyanı siyasətlə əlaqələndirdi

Futbol
Xəbərlər
2 Avqust 2026 17:48
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Buffon Pirloya qarşı kampaniyanı siyasətlə əlaqələndirdi

İtaliya futbol millisinin sabiq qapıçısı Canluici Buffon Andrea Pirlonun yığmaya baş məşqçi təyin olunmasına mane olan kampaniyanı sərt tənqid edib.

İdman.Biz “Diario AS”a istinadən xəbər verir ki, Pirlo İtaliya millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə əsas namizədlərdən biri olsa da, Rusiyanın mərc şirkəti ilə əməkdaşlığı ölkədə siyasi və institusional etirazlara səbəb olub. Mütəxəssisin namizədliyi daha sonra gündəmdən çıxarılıb.

Buffon baş verənləri Pirlonu ictimaiyyət üçün qəbuledilməz şəxs kimi göstərməyə yönələn uğursuz siyasi cəhd adlandırıb.

“Rusiya mərc şirkəti ilə bağlı məsələ onu qəbuledilməz kimi təqdim etmək üçün yöndəmsiz və uğursuz siyasi cəhd idi”, - deyə sabiq qapıçı bildirib.

Pirlo isə mərc şirkəti ilə münasibətinin yalnız kommersiya və idman xarakteri daşıdığını, əməkdaşlığa siyasi məna verilməsinin onun ifadə etmədiyi fikirlərin adına yazılması olduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz
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