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Dursun Özbek Musialanın “Qalatasaray”a transferini təkzib etdi

Futbol
Xəbərlər
29 İyul 2026 14:51
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Dursun Özbek Musialanın “Qalatasaray”a transferini təkzib etdi

Almaniyanın “Bavariya” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Camal Musialanın “Qalatasaray”a mümkün transferi ilə bağlı yayılan məlumatlar təkzib olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Qalatasaray”ın prezidenti Dursun Özbek “Sabah” nəşrinə açıqlamasında 23 yaşlı futbolçunun transfer gündəmlərində olmadığını bildirib.

“Musiala gündəmdə yoxdur. Belə gündəm yaradırlar. Hər il eyni şeylərlə qarşılaşıram”, - deyə klub rəhbəri qeyd edib.

Özbek transfer çalışmalarının planlı şəkildə davam etdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, klub yeni futbolçuların axtarışını aparır və heyətin gücləndirilməsi üçün müəyyən plan üzərində işləyir.

“Qalatasaray” prezidenti sosial şəbəkələrdə yayılan transfer iddialarının klubun fəaliyyətinə təsir etmədiyini də bildirib.

İdman.Biz
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