23 İyul 2026
AZ

“Sabah” rəqibini əzib keçdi”: Finlandiya mətbuatı ilk oyunu belə dəyərləndirdi – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
Xəbərlər
22 İyul 2026 15:26
299
“Sabah” rəqibini əzib keçdi”: Finlandiya mətbuatı ilk oyunu belə dəyərləndirdi – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Finlandiya mətbuatı UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin “KuPS”a qarşı ilk oyununda “Sabah”ın çıxışını yüksək qiymətləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Masazırda keçirilən görüş Azərbaycan çempionunun 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatsa da, fin jurnalistlər meydan sahiblərinin üstünlüyünün daha böyük hesabla nəticələnə biləcəyini düşünürlər.

Belə ki, MTV Uutiset nəşri “KuPS” minimum itki ilə yaxa qurtardı” başlıqlı yazı dərc edib. Məqalədə qeyd olunub ki, oyunun ilk yarım saatında Finlandiya komandası “tamamilə əzici təzyiq altında qalıb”, “Sabah” isə çoxsaylı təhlükəli qol epizodları yaradıb.

Müəllifin fikrincə, “KuPS” daha ağır məğlubiyyətdən yalnız bəxti və qapıçı Yohannes Kreyldin etibarlı oyunu sayəsində yayına bilib. Bildirilir ki, yekun hesab qonaqlar üçün daha ağır ola bilərdi.

Sportti.com da Azərbaycan klubunun aşkar üstünlüyünü etiraf edib. Nəşr yazıb ki, “Sabah” meydanda birmənalı şəkildə dominantlıq edib və rəqibin 5 zərbəsinə qarşılıq 18 zərbə endirib. Hesab minimal olsa da, fin jurnalistlər hesab edirlər ki, Bakı təmsilçisi növbəti mərhələyə yüksəlmək yolunda ilk addımı atıb.

Öz növbəsində, Finlandiyanın milli televiziya və radio şirkəti “Yle” təkcə oyunun gedişinə deyil, həm də “Sabah”ın beynəlmiləl heyətinə diqqət yetirib. Azərbaycan çempionunun start heyətində yalnız iki yerli futbolçu meydana çıxıb.

“Yle” həmçinin vurğulayıb ki, “KuPS” ilk hissənin ilk yarısında demək olar ki, öz cərimə meydançasına sıxışdırılıb. Nəşrin qənaətinə görə, finlərin minimal hesabla geridə qalmasında bəxt və qapıçı Kreyldin əla çıxışı mühüm rol oynayıb, “Sabah” isə bir neçə yüksək səviyyəli qol imkanı yaradıb.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab görüşü iyulun 28-də Kuopio şəhərində keçiriləcək.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” “Çelsi”nin vingerini transfer etmək istəyir
03:14
Dünya futbolu

“Liverpul” “Çelsi”nin vingerini transfer etmək istəyir

Pedru Netu 2024-cü ildə "Vulverhempton"dan "Çelsi"yə 60 milyon avroya keçib
“Napoli” Alleqrinin rəhbərliyi altında debüt matçında B Seriyasından “Arezzo"ya uduzub
02:05
Dünya futbolu

“Napoli” Alleqrinin rəhbərliyi altında debüt matçında B Seriyasından “Arezzo"ya uduzub

Alleqri komandaya 3 iyul 2026-cı ildə rəhbərlik etməyə başlayıb
Vilyam Saliba onurğa zədəsindən sonra əməliyyatdan imtina edib
01:45
Dünya futbolu

Vilyam Saliba onurğa zədəsindən sonra əməliyyatdan imtina edib

Saliba bir neçə ay meydandan kənarda qalacaq
Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi
01:26
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi

Türkiyə təmsilçisini səfərdə çətin oyun gözləyir
FİFA DÇ-2026-nın simvolik komandasını açıqlayıb
01:06
DÇ-2026

FİFA DÇ-2026-nın simvolik komandasını açıqlayıb

Dünya çempionatında qırx səkkiz milli komanda iştirak edib
“Liverpul”un potensial həmsahibləri Vinisius və Oliseni transfer etmək istəyirlər
00:47
Dünya futbolu

“Liverpul”un potensial həmsahibləri Vinisius və Oliseni transfer etmək istəyirlər

Konsorsiumun əsas hədəfləri “Real Madrid”dən Vinisius Junior və “Bavariya”dan Maykl Olisedir
Zidanın Fransa millisinin baş məşqçisi elan ediləcəyi tarix açıqlanıb
00:29
Dünya futbolu

Zidanın Fransa millisinin baş məşqçisi elan ediləcəyi tarix açıqlanıb

Zidanın avqust ayına qədər məşqçilər heyətini tam şəkildə toplaması gözlənilir

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
“Sabah”ın potensial rəqiblərinin görüşündə “Lex” darmadağınla qalib gəlib
21 İyul 23:09
Dünya futbolu

“Sabah”ın potensial rəqiblərinin görüşündə “Lex” darmadağınla qalib gəlib - YENİLƏNİB

Komandalar bir həftədən sonra Polşada cavab oyununda qarşılaşacaqlar
Çempionlar Liqası: “Fənərbağça” avrokubok mövsümünə minimal hesablı qələbə ilə başladı
22 İyul 00:03
Futbol

Çempionlar Liqası: “Fənərbağça” avrokubok mövsümünə minimal hesablı qələbə ilə başladı - YENİLƏNİB

Komandalar arasında cavab oyunu bir həftədən sonra olacaq