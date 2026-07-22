Skaloni Argentina futbolçularının siyasi bannerindən xəbərsiz olduğunu açıqladı

Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni futbolçularının İngiltərə üzərində 2:1 hesablı yarımfinal qələbəsindən sonra nümayiş etdirdikləri siyasi məzmunlu bannerdən əvvəlcədən xəbərdar olmadığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis banneri hamı ilə eyni vaxtda gördüyünü deyib.
"Bu barədə heç nə bilmirdim, bizə heç kim heç nə deməmişdi. Banneri siz necə gördünüzsə, mən də elə gördüm", - deyə Skaloni "TyC Sports" nəşrinə açıqlamasında bildirib.
Qələbədən sonra Argentina millisinin bir neçə futbolçusu finala yüksəlişi üzərində "Malvin adaları argentinalılara məxsusdur" sözləri yazılmış bannerlə qeyd edib.
Mesaj Argentina ilə Böyük Britaniya arasında suverenliyi uzun illərdir mübahisə mövzusu olan Folklend (Malvin) adalarına aid idi. Hadisə bu məsələ ətrafında davam edən siyasi gərginlik səbəbindən geniş rezonans doğurub.
Dünya çempionatının finalında Argentina millisi əlavə vaxtda İspaniyaya 0:1 hesabı ilə məğlub olaraq turniri gümüş medallarla başa vurub.