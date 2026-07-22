23 İyul 2026
AZ

“KuPS”un qapıçısı: “Bundan da ağır məğlub ola bilərdik”

Futbol
Xəbərlər
22 İyul 2026 15:56
293
“KuPS”un qapıçısı: “Bundan da ağır məğlub ola bilərdik”

“Azərbaycan haqqında yalnız müsbət təəssüratlarım var. Buradakı insanlar həqiqətən çox mehribandır. Bakı şəhəri, tarixi yerlər həqiqətən çox gözəldir. Həqiqətən çox yaxşı bir səfər oldu və biz hər şeydən çox razı qaldıq”.

Bunu UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda “Sabah”a 0:1 hesabı ilə məğlub olan Finlandiyanın “KuPS” komandasının qapıçısı Yohannes Kreydi deyib.

30 yaşlı avstriyalı qolkiper məğlubiyyəti belə şərh edib.

“Bəli, həqiqətən çox çətin və sürətli oyun oldu, xüsusən də ilk hissə. Çoxlu hücumlar qura bilmədik. Müdafiə olunmalı idik və çox əziyyət çəkdik. Amma məncə, öz cərimə meydançamızda həqiqətən yaxşı müdafiə olunduq. Düşünürəm ki, nəticə bizim üçün ən pisi deyil. Bundan da çox ola bilərdi. Amma biz son dəqiqəyə qədər mübarizə apardıq və hətta təkbətək epizodda fərqlənə də bilərdik”, - deyə o teleqraf.az-a açıqlamasında söyləyib.

Kreydl cavab matçında qələbə qazanaraq mərhələ adlamaq istədiklərini deyib:

“Növbəti matçadan öncə liqada oyunumuz var. Amma cavab oyunda həm topla, həm də topsuz daha aqressiv olmalıyıq”.

Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab oyunu iyulun 28-də Finlandiyada keçiriləcək. Cütün qalibi növbəti raundda Danimarkanın “Orxus” və Polşanın “Lex” komandaları arasındakı duelin güclüsü ilə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” “Çelsi”nin vingerini transfer etmək istəyir
03:14
Dünya futbolu

“Liverpul” “Çelsi”nin vingerini transfer etmək istəyir

Pedru Netu 2024-cü ildə "Vulverhempton"dan "Çelsi"yə 60 milyon avroya keçib
“Napoli” Alleqrinin rəhbərliyi altında debüt matçında B Seriyasından “Arezzo"ya uduzub
02:05
Dünya futbolu

“Napoli” Alleqrinin rəhbərliyi altında debüt matçında B Seriyasından “Arezzo"ya uduzub

Alleqri komandaya 3 iyul 2026-cı ildə rəhbərlik etməyə başlayıb
Vilyam Saliba onurğa zədəsindən sonra əməliyyatdan imtina edib
01:45
Dünya futbolu

Vilyam Saliba onurğa zədəsindən sonra əməliyyatdan imtina edib

Saliba bir neçə ay meydandan kənarda qalacaq
Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi
01:26
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi

Türkiyə təmsilçisini səfərdə çətin oyun gözləyir
FİFA DÇ-2026-nın simvolik komandasını açıqlayıb
01:06
DÇ-2026

FİFA DÇ-2026-nın simvolik komandasını açıqlayıb

Dünya çempionatında qırx səkkiz milli komanda iştirak edib
“Liverpul”un potensial həmsahibləri Vinisius və Oliseni transfer etmək istəyirlər
00:47
Dünya futbolu

“Liverpul”un potensial həmsahibləri Vinisius və Oliseni transfer etmək istəyirlər

Konsorsiumun əsas hədəfləri “Real Madrid”dən Vinisius Junior və “Bavariya”dan Maykl Olisedir
Zidanın Fransa millisinin baş məşqçisi elan ediləcəyi tarix açıqlanıb
00:29
Dünya futbolu

Zidanın Fransa millisinin baş məşqçisi elan ediləcəyi tarix açıqlanıb

Zidanın avqust ayına qədər məşqçilər heyətini tam şəkildə toplaması gözlənilir

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
“Sabah”ın potensial rəqiblərinin görüşündə “Lex” darmadağınla qalib gəlib
21 İyul 23:09
Dünya futbolu

“Sabah”ın potensial rəqiblərinin görüşündə “Lex” darmadağınla qalib gəlib - YENİLƏNİB

Komandalar bir həftədən sonra Polşada cavab oyununda qarşılaşacaqlar
Çempionlar Liqası: “Fənərbağça” avrokubok mövsümünə minimal hesablı qələbə ilə başladı
22 İyul 00:03
Futbol

Çempionlar Liqası: “Fənərbağça” avrokubok mövsümünə minimal hesablı qələbə ilə başladı - YENİLƏNİB

Komandalar arasında cavab oyunu bir həftədən sonra olacaq