22 İyul 2026
AZ

“Neftçi” futbol klubu yenilənmiş saytını istifadəyə verib

Futbol
Xəbərlər
22 İyul 2026 12:52
135
“Neftçi” futbol klubu yenilənmiş saytını istifadəyə verib

Azərbaycanın “Neftçi” Peşəkar Futbol Klubu rəqəmsal transformasiya strategiyasının növbəti mərhələsi çərçivəsində tamamilə yenilənmiş rəsmi veb saytını istifadəyə verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi yeni platforma ilə bağlı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yeni sayt yalnız vizual yenilənmə ilə kifayətlənmir. Platforma arxitektura, dizayn, verilənlər bazası və təhlükəsizlik sistemləri daxil olmaqla, müasir texnologiyalar əsasında sıfırdan hazırlanıb.

Klubun neftchi.az ünvanında fəaliyyət göstərən yeni rəsmi saytı “Neftçi”nin brend kimliyinə uyğun şəkildə yenidən qurulub. Premium tünd interfeys, dinamik ana səhifə və klub rənglərini əks etdirən vizual elementlər “ağ-qaralar”ın ruhunu ön plana çıxarır.

İstifadəçilər saytda gecə və gündüz rejimləri arasında seçim edə biləcəklər. Ana səhifədə yerləşdirilən canlı gerisayım paneli növbəti qarşılaşmanın rəqibini, məkanını və oyunun başlanmasına qalan vaxtı real rejimdə göstərir.

Yenilənmiş turnir cədvəli bölməsində əsas komanda ilə yanaşı, “Neftçi-2”, U-10-dan U-19-a qədər yaş qrupları və qızlar komandaları daxil olmaqla 14 kollektivin nəticələri təqdim olunur.

Saytın xəbərlər bölməsi kateqoriyalar üzrə filtrasiya və müasir dizaynla yenilənib. “Neftçi TV” isə klubun bütün video kontentini bir platformada birləşdirən formatda hazırlanıb. Həmçinin “Neftçi”nin 1937-ci ildən başlayan tarixi və nailiyyətləri interaktiv “Tarix” bölməsində təqdim edilir.

Bilet satışı platforması və rəsmi onlayn mağaza da yeni sayta inteqrasiya olunub. Platforma “App Store” və “Google Play”də yayımlanan rəsmi “Neftçi PFK” mobil tətbiqi ilə vahid rəqəmsal ekosistem təşkil edir.

Yeni sayt Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət göstərir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Gilyermo Oçoa dünya çempionatından sonra karyerasını başa vurub
13:50
Dünya futbolu

Gilyermo Oçoa dünya çempionatından sonra karyerasını başa vurub

Meksika millisinin əfsanəvi qapıçısı ev sahibliyi etdiyi DÇ-2026-da son oyununa çıxıb.
Timoteuş Puxaç: “Kiçik diqqətsizlik baha başa gələ bilər”
13:37
Futbol

Timoteuş Puxaç: “Kiçik diqqətsizlik baha başa gələ bilər”

“Sabah”ın legioneri növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün mübarizəyə hazır olduqlarını bildirib
Mahir Emreli “Rakuv”a transferinin pərdəarxasını açıqladı: “Danışıqlar bir aydan çox çəkdi”
11:07
Futbol

Mahir Emreli “Rakuv”a transferinin pərdəarxasını açıqladı: “Danışıqlar bir aydan çox çəkdi”

Mahir Emreli “Rakuv”dakı hədəflərini açıqlayıb
“Kəpəz” hücum xəttini Benito ilə gücləndirir
10:53
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” hücum xəttini Benito ilə gücləndirir

O, həmçinin Nigeriyanın U-23 milli komandasının formasını geyinib
UEFA-dan “CSKA Sofia”ya ağır cəza - Bakıya azarkeşsiz gəlirlər
10:38
Futbol

UEFA-dan “CSKA Sofia”ya ağır cəza - Bakıya azarkeşsiz gəlirlər

“Qarabağ”ın Avropa Liqasındakı rəqibi UEFA-nın sərt sanksiyası ilə üzləşib
Bu gün UEFA Konfrans Liqasında altı oyun keçiriləcək
10:24
Dünya futbolu

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında altı oyun keçiriləcək

Türkiyə təmsilçisini çətin oyun gözləyir

Ən çox oxunanlar

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
20 İyul 02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB
20 İyul 02:22
Güləş

Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB

21 güləşçi ilə yarışa qatılan millimizin sərbəst güləş komandası üçüncü yeri tutub
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan millisi Avropa çempionatını qələbə ilə tamamladı - YENİLƏNİB
20 İyul 00:33
Basketbol

Azərbaycan millisi Avropa çempionatını qələbə ilə tamamladı - YENİLƏNİB

U-20 yığmamız Niderlandı məğlub edərək turnirdə 11-ci yeri tutub