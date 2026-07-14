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Mbappe yarımfinala tam hazır deyil

Futbol
Xəbərlər
14 İyul 2026 16:56
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Mbappe yarımfinala tam hazır deyil

Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe DÇ-2026-nın İspaniyaya qarşı yarımfinal görüşünə tam hazır vəziyyətdə deyil.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçunu Mərakeşlə keçirilən oyunda zədələdiyi sağ topuq nahiyəsi hələ də narahat edir.

Mbappe komandanın ümumi məşqindən ayrı hazırlaşıb və topla işləməyib. Buna baxmayaraq, onun yarımfinal matçına start heyətində çıxacağı ehtimal olunur.

Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam isə Mbappenin fiziki durumu ilə bağlı narahatlıqlara baxmayaraq, hücumçunun yarımfinalda meydana çıxa biləcəyini vurğulayıb.

İdman.Biz
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