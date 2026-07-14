14 İyul 2026
AZ

Kriştianu Ronaldunun komandası maliyyə böhranı ilə üz-üzədir

Futbol
Xəbərlər
14 İyul 2026 16:32
41
Kriştianu Ronaldunun komandası maliyyə böhranı ilə üz-üzədir

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” futbol klubu yeni mövsüm ərəfəsində maliyyə çətinlikləri ilə üzləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Riyadiyah” nəşrinin məlumatına əsasən, klubda yaranan likvidlik problemi bir sıra inzibati və idman məsələlərinin təxirə salınmasına səbəb olub.

Əsas komandanın bir neçə futbolçusuna iyun ayı üçün nəzərdə tutulan maaşın yalnız bir hissəsi ödənilib. Rəhbərlik qalan məbləğin təmin olunması və futbolçulara verilməsi istiqamətində çalışır.

Maliyyə çatışmazlığı klubun transfer fəaliyyətinə də təsir göstərib. “Əl-Nəsr” müqaviləsi başa çatan Marselo Brozoviçi əvəzləmək üçün xarici yarımmüdafiəçi axtarsa da, namizədlərdən heç biri ilə rəsmi danışıqlara başlamayıb. Transfer məsələsi maliyyə vəziyyəti aydınlaşana qədər dayandırılıb.

Yeni baş məşqçi Ange Postekoqlunun rəhbərlik etdiyi komanda növbəti mövsümdə Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası, Kral Kuboku, ölkə Superkuboku və AFC Çempionlar Liqasının Elit turnirində mübarizə aparacaq. Avstraliyalı mütəxəssis “Əl-Nəsr”lə ikiillik müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” FK İslandiyaya yollandı - FOTO/VİDEO
16:23
Futbol

“Qarabağ” FK İslandiyaya yollandı - FOTO/VİDEO

“Qarabağ” səfərə ilk matçdakı inamlı qələbənin üstünlüyü ilə yollanıb
“Xankəndi” üç futbolçusu ilə yollarını ayırıb
15:45
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi” üç futbolçusu ilə yollarını ayırıb

Birinci Liqanın debütantı heyətdə növbəti dəyişiklikləri rəsmən açıqlayıb
VAR həqiqəti tapır, yoxsa mübahisəni böyüdür? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:30
Futbol

VAR həqiqəti tapır, yoxsa mübahisəni böyüdür? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bellinqemin kabel epizodundan Azərbaycan Premyer Liqasına qədər video hakim sisteminin yaratdığı görüntü
AFFA UEFA B məşqçilik kursu üçün müraciətlərin qəbuluna başlayıb
15:16
Azərbaycan futbolu

AFFA UEFA B məşqçilik kursu üçün müraciətlərin qəbuluna başlayıb

Müraciətlər iyulun 26-dək elektron qaydada qəbul ediləcək
Prestianni Vinisiusla qalmaqalın fəsadını üç ay sonra yaşadı
14:54
Futbol

Prestianni Vinisiusla qalmaqalın fəsadını üç ay sonra yaşadı

“Benfika”nın futbolçusu “Flamenqo” ilə görüşdə azarkeşlərin hədəfinə çevrilib
Vaqif Sadıqov: “Fransa - İspaniya matçı erkən finaldır”
14:39
DÇ-2026

Vaqif Sadıqov: “Fransa - İspaniya matçı erkən finaldır”

67 yaşlı mütəxəssis bu gün baş tutacaq matçla bağlı fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb