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UEFA Çempionlar Liqasında günün oyun AFİŞASI

Futbol
Xəbərlər
14 İyul 2026 10:57
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UEFA Çempionlar Liqasında günün oyun AFİŞASI

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının 2026/27 mövsümündə birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, iyulun 14-də on qarşılaşma baş tutacaq. Azərbaycan təmsilçisi “Sabah” Uelsdə “The New Saints”in qonağı olacaq. Bakıdakı ilk görüşdə 2:0 hesablı qələbə qazanan “Sabah” meydana üstünlüklə çıxacaq.

UEFA Çempionlar Liqası
Birinci təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
19:00. “KuPS” - “Vardar”
20:00. “İberiya Tbilisi” - “Flora Tallin”
20:00. “İnter Eskaldes” - “Linkoln Red İmps”
21:00. “Riqa” - “Ararat-Armeniya”
21:00. “Dyör ETO” - “Vikinqur Reykyavik”
21:30. “The New Saints” - “Sabah”
21:30. “Levski” - “Borats Banya Luka”
22:00. “Drita” - “Kauno Jalgiris”
23:00. “Şemrok Rovers” - “Floriana”
23:00. “Larn” - “Tre Fiori”

İdman.Biz
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