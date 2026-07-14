UEFA Çempionlar Liqasında günün oyun AFİŞASI

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının 2026/27 mövsümündə birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, iyulun 14-də on qarşılaşma baş tutacaq. Azərbaycan təmsilçisi “Sabah” Uelsdə “The New Saints”in qonağı olacaq. Bakıdakı ilk görüşdə 2:0 hesablı qələbə qazanan “Sabah” meydana üstünlüklə çıxacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Birinci təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
19:00. “KuPS” - “Vardar”
20:00. “İberiya Tbilisi” - “Flora Tallin”
20:00. “İnter Eskaldes” - “Linkoln Red İmps”
21:00. “Riqa” - “Ararat-Armeniya”
21:00. “Dyör ETO” - “Vikinqur Reykyavik”
21:30. “The New Saints” - “Sabah”
21:30. “Levski” - “Borats Banya Luka”
22:00. “Drita” - “Kauno Jalgiris”
23:00. “Şemrok Rovers” - “Floriana”
23:00. “Larn” - “Tre Fiori”