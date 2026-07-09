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Ronaldo fanatlara görünmədən getdi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
9 İyul 2026 11:02
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Ronaldo fanatlara görünmədən getdi - VİDEO

Futbol üzrə Portuqaliya milli komandasının kapitanı Kriştiano Ronaldo DÇ-2026 ilə tam vidalaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 41 yaşlı hücumçu mundialdan kənar qaldıqdan sonra Lissabona qayıdıb.

Lakin o, hava limanında onu gözləyən fanatların qarşısına çıxmayıb. Ronaldo enişdən sonra birbaşa dəbdəbəli şəxsi təyyarəsinə yollanıb.

Bu, ulduz futbolçunun DÇ-2026 ilə vidalaşmasının daha bir simvolik anı kimi diqqət çəkib. Portuqaliya millisi mundialda mübarizəni dayandırdıqdan sonra Ronaldonun turnirdəki gələcəyi də başa çatıb.

İdman.Biz
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