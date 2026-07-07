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“Mançester Yunayted”in Çuameni transferinə iki maneə var

Futbol
Xəbərlər
7 İyul 2026 18:13
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“Mançester Yunayted”in Çuameni transferinə iki maneə var

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol klubu “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Orelyen Çuameninin transferində maraqlıdır.

İdman.Biz “FootballTransfers”ə istinadən xəbər verir ki, “qırmızı şeytanlar” Fransa millisinin üzvünü Kazemironun ideal əvəzləyicisi hesab edirlər.

Lakin transferin reallaşması hazırda çətin görünür. “Mançester Yunayted” Çuameninin nümayəndələrinə bildirib ki, ona “Real Madrid”də aldığı məvaciblə eyni şərtləri təklif edə bilməz. Keçidin baş tutması üçün futbolçu daha fərqli maaş strukturuna razı olmalıdır.

Digər əsas maneə isə Madrid klubunun mövqeyidir. “Mançester Yunayted” hələlik “Real Madrid”dən Çuameni ilə bağlı danışıqlara başlamaq üçün heç bir icazə almayıb. İlk addım İspaniya klubunun futbolçunu satmağa hazır olduğunu bildirməsi olmalıdır.

İdman.Biz
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