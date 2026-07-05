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Yayın ən bahalı transferi “Mançester Siti”dən gəldi

Futbol
Xəbərlər
5 İyul 2026 15:24
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Yayın ən bahalı transferi “Mançester Siti”dən gəldi

Yay transfer pəncərəsinin indiyədək ən bahalı keçidləri açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, siyahıya “Nottinqem Forest”dən “Mançester Siti”yə keçən Elliot Anderson başçılıq edir. İngiltərə millisinin 23 yaşlı yarımmüdafiəçisi üçün 116 milyon funt sterlinq (təxminən 268 milyon manat) ödənilib.

Anderson bu keçidlə “Mançester Siti”nin transfer rekordunu yeniləyib. O, eyni zamanda, tarixdə ən bahalı britaniyalı futbolçu adına sahib çıxıb. Futbolçu yeni klubu ilə beşillik müqavilə imzalayıb.

Yayın ikinci ən bahalı transferi Mateus Fernandesin “Vest Hem”dən “Tottenhem”ə keçidi olub. London klubu portuqaliyalı yarımmüdafiəçi üçün 85 milyon funt sterlinq (təxminən 196,3 milyon manat) ödəyib.

Üçüncü pillədə Entoni Qordonun “Nyukasl”dan “Barselona”ya transferi qərarlaşıb. Kataloniya təmsilçisi ingiltərəli vinger üçün 69,3 milyon funt sterlinq (təxminən 160,1 milyon manat) xərcləyib.

İlk beşliyi Qonsalu Ramos və Jeremi Jake tamamlayır. Portuqaliyalı hücumçu PSJ-dən “Milan”a 63,8 milyon funt sterlinqə (təxminən 147,4 milyon manat), fransalı müdafiəçi isə “Renn”dən “Liverpul”a 55 milyon funt sterlinqə (təxminən 127 milyon manat) keçib.

Qeyd edək ki, yay transfer pəncərəsi sentyabrın 1-də bağlanacaq.

İdman.Biz
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