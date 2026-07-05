5 İyul 2026
AZ

“Real” Vinisiusla danışıqları DÇ-dən sonraya saxladı

Futbol
Xəbərlər
5 İyul 2026 13:44
87
“Real” Vinisiusla danışıqları DÇ-dən sonraya saxladı

Braziliya millisinin və İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunun hücumçusu Vinisius Juniorun gələcəyi ilə bağlı danışıqlar DÇ-2026-dan sonra davam etdiriləcək.

İdman.Biz “Marca” ya istinadən xəbər verir ki, tərəflər dünya çempionatı davam etdiyi müddətdə yeni müqavilə məsələsini müzakirə etməmək qərarına gəliblər. Məqsəd futbolçunun bütün diqqətini Braziliya millisindəki çıxışına yönəltməsidir.

Danışıqlarda əsas maneə maliyyə şərtləridir. Mənbənin məlumatına görə, Vinisius hazırda mövsümə təxminən 20 milyon avro (təxminən 39,8 milyon manat) qazanır. Onun nümayəndələri isə maaşın illik 30 milyon avroya (təxminən 59,7 milyon manat) çatdırılmasını istəyirlər. “Real”da bu tələbin yerinə yetirilməsini real saymırlar.

Qeyd olunur ki, yeni anlaşma əldə edilməsə, braziliyalı futbolçu 2027-ci il yanvarın 1-dən başqa klublarla danışıqlar aparmaq hüququ qazanacaq.

Vinisius 2025/26 mövsümündə bütün turnirlərdə 53 oyuna çıxıb, 22 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real” Denzel Dyumfrisi transfer etdi
14:14
Futbol

“Real” Denzel Dyumfrisi transfer etdi

Madrid klubu niderlandlı müdafiəçi ilə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb
Klopp Almaniya millisində: Mütəxəssis razılıq verib
13:53
Futbol

Klopp Almaniya millisində: Mütəxəssis razılıq verib

Almaniyalı mütəxəssis DFB ilə razılığa yaxınlaşıb, “Red Bull”dan ayrılıq detalları müzakirə olunur
“Kəpəz”in yoxlama oyunu üçün daha bir rəqibi açıqlanıb
13:31
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in yoxlama oyunu üçün daha bir rəqibi açıqlanıb

Gəncə təmsilçisi yay hazırlığı çərçivəsində “Sumqayıt”la qarşılaşacaq
“Turan Tovuz” Rusiyadan qapıçı transfer etdi
13:09
Azərbaycan çempionatı

“Turan Tovuz” Rusiyadan qapıçı transfer etdi

Bölgə təmsilçisi Aleksey Kenyaykinlə iki illik müqavilə imzalayıb
“İmişli” belaruslu qapıçı ilə də vidalaşdı
12:59
Azərbaycan futbolu

“İmişli” belaruslu qapıçı ilə də vidalaşdı

Bölgə təmsilçisi Andrey Sinenkaya gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb
Mbappe dünya çempionatlarında yeni tarix yazdı
12:51
DÇ-2026

Mbappe dünya çempionatlarında yeni tarix yazdı

Fransa millisinin kapitanı ardıcıl üç mundialın 1/8 finalında qol vuran ilk futbolçu olub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq