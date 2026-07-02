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“Barselona” transferdə rahat nəfəs aldı

Futbol
Xəbərlər
2 İyul 2026 18:31
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“Barselona” transferdə rahat nəfəs aldı

İspaniyanın “Barselona” futbol klubu yay transfer pəncərəsi ilə bağlı vacib üstünlük əldə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi La Liqanın maliyyə feyr-pley qaydaları çərçivəsində 1:1 prinsipinə uyğun gəldiyini artıq bilir.

Bu, “Barselona”ya futbolçuları adi qaydada transfer etmək və qeydiyyatdan keçirmək imkanı verəcək. Klubun bundan sonra yeni oyunçuların qeydiyyatı üçün əlavə maliyyə manevrlərinə ehtiyac duymayacağı vurğulanır.

1:1 qaydası kluba əldə etdiyi gəlir və ya azad etdiyi maaş büdcəsi qədər xərc çəkməyə imkan verir. Bu prinsipə uyğunluq “Barselona” üçün xüsusilə vacib sayılırdı. Çünki klub son illərdə yeni transferlərin La Liqada qeydiyyatı ilə bağlı dəfələrlə çətinlik yaşamışdı.

Bu qərardan sonra “Barselona”nın yay transfer pəncərəsində daha fəal davranacağı gözlənilir.

İdman.Biz
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