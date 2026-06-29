29 İyun 2026
AZ

“İnter” Hakanla bağlı qərarını verdi

Futbol
Xəbərlər
29 İyun 2026 03:47
93
“İnter” Hakanla bağlı qərarını verdi

İtaliyanın “İnter” futbol klubu Hakan Çalhanoğlunun gələcəyi ilə bağlı qərarını verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “La Gazzetta dello Sport”un məlumatına görə, Milan təmsilçisi Türkiyə millisinin yarımmüdafiəçisi ilə hazırkı mərhələdə yeni müqavilə imzalamağı düşünmür.

Hakanın “İnter”lə müqaviləsi 2027-ci ildə başa çatır. Klub rəhbərliyi astronomik transfer təklifi olmadığı halda 30 yaşlı futbolçunu yeni mövsümdə komandada saxlamaq niyyətindədir.

Bununla belə, tərəflər arasında yeni anlaşma imzalanmasa, Çalhanoğlu müqaviləsinin sonunda “İnter”dən azad agent kimi ayrıla bilər.

Mənbədə “Fənərbağça” variantına da toxunulub. Bildirilir ki, Hakan Safinin prezident seçilməməsindən sonra İstanbul klubunun futbolçuya marağı azalıb.

Qeyd edək ki, Hakan Çalhanoğlu geridə qalan mövsümdə “İnter”in heyətində 30 oyuna çıxıb, 12 qol və yeddi məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cənubi Koreyada DÇ-2026 böhranı: Prezident vəziyyətə müdaxilə etdi
04:35
DÇ-2026

Cənubi Koreyada DÇ-2026 böhranı: Prezident vəziyyətə müdaxilə etdi

Baş məşqçi Xon Men Bo DÇ-2026-dakı uğursuzluqdan sonra istefa verib
Kanada millisinin baş məşqçisi futbolçulara vəzifələrini xatırladıb
02:43
DÇ-2026

Kanada millisinin baş məşqçisi futbolçulara vəzifələrini xatırladıb

Cessi Marş CAR üzərində qələbədən sonra komandasına emosional çıxış edib
Stiven Eustakio DÇ-2026-da ilk pley-off matçının ən yaxşısı seçildi
01:58
DÇ-2026

Stiven Eustakio DÇ-2026-da ilk pley-off matçının ən yaxşısı seçildi

Kanada millisinin yarımmüdafiəçisi CAR-la oyunda qələbə qolunu vurub
Levandovski Türkiyədədir - FOTO
01:35
Futbol

Levandovski Türkiyədədir - FOTO

“Barselona”dan ayrılan polşalı hücumçunun Antalya paylaşımı azarkeşləri həyəcanlandırıb
DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb

“Turan Tovuz”un Türkiyə planı açıqlanıb
00:43
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un Türkiyə planı açıqlanıb

Bölgə klubu yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində Qızılcahamam və Boluda toplanış keçəcək

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək