Mourinyonun istəkləri “Real”a 200 milyona başa gələ bilər - FOTO

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunun baş məşqçisi Joze Mourinyo yay transfer pəncərəsinin bağlanmadığını düşünür.
İdman.Biz “Fichajes”ə istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı mütəxəssis heyətin artıq gücləndiyini qəbul etsə də, üç mövqeyə əlavə transfer istəyir. Mourinyo mərkəz müdafiəçisi, yarımmüdafiəçi və hücumçu alınmasını vacib sayır.
Baş məşqçi müdafiə xəttində rotasiyanı artırmaq niyyətindədir. İbrahima Konatenin transferinə baxmayaraq, Antonio Rüdiger və Eder Militaonun fiziki problemləri Mourinyonu narahat edir. Bu mövqe üçün əsas namizəd Milan “İnter”inin müdafiəçisi Alessandro Bastoni hesab olunur.
Bastoninin transferi Raul Asensionun komandadan ayrılmasından asılıdır. Əgər futbolçu “Real Madrid”də qalmaq qərarı versə, Madrid klubu italiyalı müdafiəçi üçün hərəkətə keçməyəcək.
Yarımmüdafiədə Mourinyonun əsas istəyi “Çelsi”nin argentinalı futbolçusu Entso Fernandesdir. Baş məşqçi onun intensivlik, ötürmə diapazonu, oyun qurmaq bacarığı və böyük matçlarda faydalı olmaq keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirir.
Bu transferin reallaşması üçün Real Madridin yarımmüdafiəçilərdən birini satması lazım gələcək. Eduardo Kamavinqa və Orelyen Tçuameni bu baxımdan adı çəkilən futbolçular sırasındadır.
Mourinyonun üçüncü istəyi isə klassik mərkəz hücumçusudur. Portuqaliyalı mütəxəssis ulduz transferindən çox, hava toplarında güclü, təcrübəli və çətin oyunlarda nəticəyə təsir edə biləcək forvard istəyir.
Bu mövqedə Qonsalo Qarsiyanın gələcəyi də həlledici ola bilər. Gənc futbolçu daha çox oyun praktikası üçün komandadan ayrılsa, “Real Madrid” rotasiya üçün yeni hücumçu transferinə icazə verəcək.
Mourinyonun istədiyi üç transfer Real Madridə ümumilikdə 200 milyon avroya (400 milyon AZN) başa gələ bilər.