Ronaldu ilə yenidən bir araya gələ bilər: Martines “Əl-Nəsr”lə danışır

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Roberto Martines karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssis “Əl-Nəsr” klubu ilə danışıqlara başlayıb. Bu barədə RMC məlumat yayıb.
Martinesin Portuqaliya Futbol Federasiyası ilə müqaviləsi DÇ-2026 başa çatdıqdan sonra qüvvədən düşəcək. 52 yaşlı mütəxəssis Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisinin baş məşqçi postuna əsas namizədlərdən biri hesab olunur.
“Əl-Nəsr” 2025/2026 mövsümündə komandanı ölkə çempionu edən Jorje Jezuşun ayrılmasından sonra yeni baş məşqçi axtarışına başlayıb. Martinesin təyinatı reallaşsa, o, Portuqaliya millisində çalışdırdığı Kriştianu Ronaldu ilə klub səviyyəsində də bir araya gələcək.
Roberto Martines 2023-cü ilin yanvarından Portuqaliya millisinə rəhbərlik edir. Komanda onun başçılığı altında 2024/2025 mövsümündə UEFA Millətlər Liqasının qalibi olub.
Portuqaliya DÇ-2026-nın K qrupunun ilk turunda 17 iyunda Konqo Demokratik Respublikası ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib. Martinesin komandası növbəti qarşılaşmasını 23 iyunda Özbəkistana qarşı keçirəcək.