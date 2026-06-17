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“Real”dan UEFA-ya “Barselona” ilə bağlı sərt müraciət

Futbol
Xəbərlər
17 İyun 2026 17:46
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“Real”dan UEFA-ya “Barselona” ilə bağlı sərt müraciət

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubu “Neqreyra işi” ilə bağlı UEFA-nın intizam orqanlarına rəsmi sənəd təqdim edib.

İdman.Biz klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi sənəddə “Barselona”nın İspaniya Kral Futbol Federasiyasının Hakimlərin Texniki Komitəsinin sabiq vitse-prezidenti Xose Mariya Enrikes Neqreyraya etdiyi ödənişlərə dair yeni sübutların olduğunu bildirib.

“Real Madrid”in açıqlamasında ödənişlərin uzun müddət davam etdiyi, qeyri-şəffaf olduğu və onların məqsədini təsdiqləyən əsaslandırmanın mövcud olmadığı iddia edilib.

Madrid klubu yaranmış vəziyyətin yarışların bütövlüyü, bərabər rəqabət, neytrallıq və hakimlərin qərəzsizliyi prinsipləri üçün ciddi təhlükə yaratdığını qeyd edib.

“Real Madrid” UEFA-dan daha əvvəl başlatdığı intizam araşdırmasını dərhal bərpa etməyi və müvafiq tədbirlər görməyi tələb edib. Klub məsələnin uzanmasının futbola, onun qurumlarına və rəhbərliyinə olan etimadı azaltdığını vurğulayıb.

Açıqlamada UEFA-nın mümkün intizam qərarının İspaniyada davam edən məhkəmə araşdırmasını əvəz etmədiyi də bildirilib. “Real Madrid” cinayət işi üzrə xüsusi ittihamçı qismində hüquqi addımlarını davam etdirəcəyini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, “Neqreyra işi” “Barselona”nın 2001-2018-ci illərdə Xose Mariya Enrikes Neqreyra ilə əlaqəli şirkətlərə etdiyi ödənişlərlə bağlıdır. Kataloniya klubu ödənişlərin hakimlər barədə texniki hesabatların hazırlanması üçün edildiyini bildirir.

İdman.Biz
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