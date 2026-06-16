16 İyun 2026
AZ

Toral Bayramov: “Portuqaliya millisi dünya çempionatındakı favoritimdir”

Futbol
Xəbərlər
16 İyun 2026 14:13
74
Toral Bayramov: “Portuqaliya millisi dünya çempionatındakı favoritimdir”

“Portuqaliya millisi dünya çempionatındakı favoritimdir”.

Bu sözləri Azərbaycan millisinin və Türkiyənin “Bursaspor” komandasının 25 yaşlı müdafiəçisı Toral Bayramov dünya çempionatı barədə danışarkən deyib.

O, Kriştianu Ronaldunun kuboku başı üzərinə qaldıracağına inandığını söyləyib. Onun fikrincə, bunun reallaşması asan olmayacaq.

T.Bayramov Türkiyə millisinin Avstraliya ilə ilk oyundakı məğlubiyyətini (0:2) gözlənilməz hesab etdiyini vurğulayıb.

“Bununla belə, qarşıda iki oyun var. Ümid edirəm ki, onlar qrupdan çıxaraq turnirdə daha da irəliləyə bilərlər”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi mundialda mübarizəyə iyunun 17-də başlayacaq. Komanda ilk matçda Konqo ilə üz-üzə gələcək. Türkiyə yığması isə növbəti görüşünü iyunun 20-də Paraqvaya qarşı keçirəcək.

ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi mundiala iyulun 19-da yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cavid Hüseynov “Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi oldu
14:58
Azərbaycan futbolu

Cavid Hüseynov “Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi oldu

Mütəxəssislə bir illik müqavilə imzalanıb
İranlı futbolçuların qol sevinci mundialı qarışdırdı: Siyasi eyham və “silah” jesti - FOTO/VİDEO
14:46
DÇ-2026

İranlı futbolçuların qol sevinci mundialı qarışdırdı: Siyasi eyham və “silah” jesti - FOTO/VİDEO

Ramin Rezaeian dünyada baş verənləri görmək istəmədiyini deyib, Məhəmməd Mohebi isə hərəkətinin xüsusi mənası olmadığını bildirib
Dörd dəqiqəlik səhv şərhçiyə baha başa gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
14:39
DÇ-2026

Dörd dəqiqəlik səhv şərhçiyə baha başa gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

İranla Yeni Zelandiyanı qarışdıran Murat Ekrem Çimen mundialın yayım heyətindən çıxarılıb
Tunis biabırçı məğlubiyyətdən sonra Renara tapşırıldı
14:21
DÇ-2026

Tunis biabırçı məğlubiyyətdən sonra Renara tapşırıldı

Fransalı mütəxəssis dünya çempionatının sonunadək yığmaya rəhbərlik edəcək
“Zirə” Qismət Alıyevlə müqaviləni uzadıb
14:05
Azərbaycan futbolu

“Zirə” Qismət Alıyevlə müqaviləni uzadıb

Yeni müqavilə iki illik müddəti əhatə edir
Əvəzedicilər Liqasının bombardiri Elçin Qasımov mükafatlandırılıb
13:53
Azərbaycan futbolu

Əvəzedicilər Liqasının bombardiri Elçin Qasımov mükafatlandırılıb

Futbolçu mövsümün ən sərrast oyunçusu kimi fərqlənib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar
Bəhram Rəcəbzadə “GLORY” Qran-prisində mübarizəni dayandırıb
13 İyun 22:03
Kikboksinq

Bəhram Rəcəbzadə “GLORY” Qran-prisində mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnir Niderlandın Rotterdam şəhərində keçirilir