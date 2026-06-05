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Elşad Quliyev: “Belə çempionluq məni ikiqat sevindirir”

Futbol
Xəbərlər
5 İyun 2026 00:57
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Elşad Quliyev: “Belə çempionluq məni ikiqat sevindirir”

Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilmiş Avropa çempionatında ağır qrafiklə oynayıb.

İdman.Biz Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə komandanın baş məşqçisi Elşad Quliyev mətbuat konfransında bildirib.

Mütəxəssis Slovakiyada keçirilmiş Avropa çempionatının final oyununda Ukraynanı məğlub etdikləri (2:0) oyundan sonra fikirlərini bölüşüb: “Möhtəşəm turnir keçirildi. Avropa Minifutbol Federasiyasını təbrik edirəm. Təşkilatçıların əziyyəti danılmazdır. Xalqımızı və komandamı çempionluq münasibəti ilə təbrik edirəm. Ağır qrafiklə oynayırdıq, güclü rəqiblərlə üz-üzə gəldik. Bu isə kollektivi yordu. Finala yorğun çıxmışdıq. Oyunçuları möhtəşəm finalı başa vurduqları üçün xüsusi təbrik edirəm”.

E.Quliyev Ukrayna seçməsinin də yaxşı heyəti olduğunu əlavə edib: “Ukrayna millisinin yaxşı oyunçuları var. Onlar da bu gün pis oynamadılar. Biz yarışa gəlməmişdən əvvəl böyük işlər görmüşdük. Avropa çempionatının çətin keçəcəyini bilirdik. Belə güclü komandalarla oynadıqdan sonra finala çıxacağımızı hesablamamışdıq.

Belə çempionluq məni ikiqat sevindirir. İlk çempionluqda daha asan komandalarla oynayırdıq”.

Azərbaycanın minifutbol millisi tarixində ikinci dəfə Avropa çempionu olub.

İdman.Biz
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