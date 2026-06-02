Alvares “Barselona” ilə 2031-ci ilə qədər müqaviləni razılaşdırıb

İspaniyanın “Atletiko” klubunun hücumçusu Xulian Alvares karyerasını “Barselona”da davam etdirəcək.
İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, argentinalı futbolçu Kataloniya təmsilçisi ilə 2031-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulan müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb.
Məlumata görə, tərəflər arasında danışıqlar davam edir və transferin 120-125 milyon avro qarşılığında baş tutacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Alvares ötən mövsüm "Atletiko"nun heyətində bütün turnirlərdə 57 oyuna çıxaraq 29 qol vurub və 8 məhsuldar ötürmə edib.