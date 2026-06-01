1 İyun 2026
AZ

Valverdenin qolu mövsümün ən yaxşısı seçildi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
1 İyun 2026 02:03
80
Valverdenin qolu mövsümün ən yaxşısı seçildi - VİDEO

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Federiko Valverdenin Çempionlar Liqasında vurduğu qol mövsümün ən yaxşısı seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, UEFA-nın Texniki Müşahidəçilər Qrupu 2025/2026 mövsümünün ən yaxşı on qolunu müəyyənləşdirib. Siyahıda birinci yeri Valverdenin “Real Madrid”in “Mançester Siti” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazandığı oyunda vurduğu qol tutub.

Uruqvaylı futbolçu bu qolu Çempionlar Liqasının səkkizdəbir final mərhələsinin ilk oyununda vurub. UEFA Valverdenin həmin epizodda het-trikini tamamladığını və zərbənin mövsümün ən yaxşı qolu kimi qiymətləndirildiyini açıqlayıb.

İkinci yerə “Tottenhem”in müdafiəçisi Mikki van de Venin “Kopenhagen”ə vurduğu qol layiq görülüb. İlk üçlüyü isə “Bavariya”nın futbolçusu Luis Diasın PSJ ilə yarımfinalın ilk oyunundakı qolu tamamlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

De Xea “Yuventus”un planına düşdü
01:28
Futbol

De Xea “Yuventus”un planına düşdü

Turin klubu Alisson transferində çətinlikdən sonra “Fiorentina” qapıçısına yönəlib
Türkiyənin məşhur Koç ailəsinin “Sevilya” planı
00:26
Futbol

Türkiyənin məşhur Koç ailəsinin “Sevilya” planı

Türkiyəli iş adamının La Liqa klubunu almaq üçün ön araşdırmaya başladığı iddia olunur
Reşford üçün gözlənilməz dönüş
00:05
Futbol

Reşford üçün gözlənilməz dönüş

“Barselona” “Mançester Yunayted”ə iki dəfə az məbləğ təklif etmək istəyir
Futbolun yeni qaydası İslandiyanı azlıqda qoydu - VİDEO
31 May 23:24
Futbol

Futbolun yeni qaydası İslandiyanı azlıqda qoydu - VİDEO

Yaponiya ilə oyunda əvəzetmə limiti diqqət mərkəzinə düşüb
Ferqusondan “Arsenal”a ağır sözlər
31 May 23:10
Futbol

Ferqusondan “Arsenal”a ağır sözlər

Əfsanəvi mütəxəssis Çempionlar Liqasının finalından sonra PSJ prezidentinə mesaj göndərib
Ukrayna Polşanı Vrotslavda məğlub etdi
31 May 22:29
Futbol

Ukrayna Polşanı Vrotslavda məğlub etdi

Yaremçuk və Yarmolenko yığmaya yoldaşlıq görüşündə qələbə qazandırıblar

Ən çox oxunanlar

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib