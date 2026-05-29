29 May 2026
“Qarabağ”ın müdafiəçisi Çempionlar Liqasının ən sürətli oyunçuları sırasında - FOTO/VİDEO

29 May 2026 10:10
"Qarabağ"ın müdafiəçisi Çempionlar Liqasının ən sürətli oyunçuları sırasında - FOTO/VİDEO

"Qarabağ"ın və Azərbaycan millisinin müdafiəçisi Bəhlul Mustafazadə Çempionlar Liqasının 2025/26 mövsümünün ən sürətli futbolçuları sırasına daxil olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, UEFA-nın turnir oyunlarında futbolçuların göstərdiyi maksimal sürətə əsaslanan reytinqində azərbaycanlı oyunçu yeddinci yeri tutub.

Mustafazadə saatda 36,51 km sürət yığa bilib. O, bu göstəricidə "Arsenal"ın hücumçusu Qabriel Martinellini (36,4 km/saat), "Nyukasl"ın forvardı Entoni Qordonu (36,4 km/saat) və "Liverpul"un müdafiəçisi Ceremi Frimponqu (36,3 km/saat) qabaqlayıb.

Reytinqə "Bayer"in hücumçusu Patrik Şik, PSJ-nin müdafiəçisi Luka Ernandes və Kiprin "Pafos" klubunun forvardı Jaja Dimata başçılıq ediblər. Onların hər üçü eyni maksimal sürəti - saatda 39,6 km göstəricisini nümayiş etdiriblər.

Maraqlıdır ki, ilk onluqda yer alan futbolçular arasında Mustafazadə Azərbaycan klubunu təmsil edən yeganə oyunçudur. Bundan əlavə, o, Avropanın top-5 çempionatlarını təmsil etməyən klubların oyunçuları arasında ən sürətli mərkəz müdafiəçisi olub.

Xatırladaq ki, "Qarabağ" 2025/26 mövsümündə Çempionlar Liqasında 16 oyun keçirib və turnirin pley-off mərhələsinin pley-in görüşlərinə qədər irəliləyib. Mustafazadə doqquz matçda iştirak edib və bir qol vurub.

İdman.Biz
