“Çelsi”dən Mbappe üçün sensasion həmlə

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının hücumçusu Kilian Mbappe İngiltərənin “Çelsi” futbol klubunun transfer gündəminə düşüb.
İdman.Biz “The Mirror”a istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisinin fransalı futbolçunun anası və təmsilçisi Fayza Lamari ilə əlaqə saxlayıb. “Çelsi” rəhbərliyi Mbappeni “Stemford Bric”də yeni layihənin əsas ulduzuna çevirmək istəyir.
İddia olunur ki, bu keçidin təşəbbüskarlarından biri “Çelsi”nin yeni baş məşqçisi Xabi Alonsodur. İspaniyalı mütəxəssis “Real Madrid”də birlikdə çalışdığı Mbappe ilə yenidən eyni komandada olmaq istəyir. “El Nacional” yazır ki, Alonso fransalı hücumçu ilə yaxşı münasibətə malikdir.
Bununla belə, keçidin baş tutması asan görünmür. Mbappenin “Real Madrid”lə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Bu səbəbdən “Çelsi”nin belə transfer üçün rekord məbləğ ödəməli olacağı bildirilir.