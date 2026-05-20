“Aston Villa” - “Frayburq”: Təcrübə ilə arzunun qarşılaşacağı Avropa Liqasının finalı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün İstanbulda futbol üzrə ikinci ən nüfuzlu avrokubok turniri olan Avropa Liqasının finalı keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Beşiktaş Park” stadionunda İngiltərənin “Aston Villa” və Almaniyanın “Frayburq” klubları kubok uğrunda üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, həlledici oyunda Avropa arenasındakı tarixçələri tamamilə fərqli olan, lakin mövsümü xüsusi etməyə eyni dərəcədə böyük şansı olan komandalar qarşılaşacaq. Birmingem təmsilçisi üçün bu, yenidən böyük avrokubok klubu statusunu qaytarmaq imkanıdırsa, “Frayburq” üçün tarixində ilk dəfə beynəlxalq titul qazanmaq və klubun tarixini yenidən yazmaq şansıdır.
“Aston Villa” üçün bu, ilk böyük Avropa gecəsi deyil. İngiltərə klubu 1982-ci ildə finalda “Bavariya”nı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək Avropa Çempionlar Kubokunu qazanıb. Daha sonra birmingemlilər UEFA Superkubokuna da sahib çıxıblar – “Barselona”nı iki oyunun nəticəsinə əsasən 3:1 hesabı ilə üstələyiblər. “Frayburq”da isə vəziyyət tam fərqlidir: qarşıdakı final klubun avrokuboklardakı ilk finalı olacaq. Məhz bu amil Almaniya təmsilçisini mövsümün ən parlaq hekayələrindən birinə çevirir.
“Aston Villa”nın finala gedən yolu kifayət qədər inamlı alınıb. Unai Emerinin komandası ümumi mərhələdə keçirdiyi səkkiz matçın yeddisində qalib gəlib, birbaşa 1/8 finala yüksəlib, daha sonra ardıcıl olaraq “Lill”i (iki oyunun nəticəsinə əsasən 3:0), “Bolonya”nı (7:1) və “Nottingem Forest”i mübarizədən kənarlaşdırıb. Xüsusilə yarımfinal diqqət çəkib: ilk görüşdə 0:1 hesabı ilə uduzan “Aston Villa” evdə rəqibini 4:0 hesabı ilə darmadağın edib.
“Frayburq”un finala yolu daha çətin keçib, lakin məhz bu amil komandaya xarakter qazandırıb. Almanlar pley-off mərhələsinə “Genk”ə 0:1 hesablı məğlubiyyətlə başlayıblar. Ardınca Belçika klubunu 5:1 hesabı ilə darmadağın edib, daha sonra “Selta”nı inamla keçiblər (iki oyunun nəticəsinə əsasən 6:1). “Braqa” ilə yarımfinal qarşılaşmasında da “Frayburq” ilk oyunda səfərdə 1:2 hesabı ilə uduzduqdan sonra cavab matçında 3:1 qalib gələrək vəziyyəti dəyişib.
Maraqlıdır ki, komandalar indiyədək rəsmi oyunlarda heç vaxt bir-birilərinə rəqib olmayıblar. Beləliklə, İstanbulda bu qarşıdurmanın ilk səhifəsi yazılacaq.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan azarkeşlərinə “Frayburq” 2022/23 mövsümündə Avropa Liqasının qrup mərhələsində Ağdamın “Qarabağ” klubu ilə keçirdiyi oyunlardan yaxşı tanışdır. Həmin vaxt Almaniya təmsilçisi evdə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib, Bakıda keçirilən matç isə 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb. Üstəlik, “Qarabağ” məğlubiyyətdən əlavə olunmuş dəqiqələrdə qurtulub.
Finala qayıdaraq qeyd edək ki, “Aston Villa”nın heyətlə bağlı müəyyən problemləri də var. Amadu Onana baldır əzələsindəki problem səbəbindən son oyunları buraxıb, baxmayaraq ki, son günlər artıq komanda ilə məşqlərə başlayıb. Bununla yanaşı, ingilislərin emosional fonu yüksəkdir. Komanda qısa müddət əvvəl “Liverpul”u 4:2 hesabı ilə məğlub edib, Olli Uotkins isə əla formada olduğunu bir daha təsdiqləyib.
“Frayburq”un əsas itkisi mayın əvvəlində körpücük sümüyünü sındıran yapon yarımmüdafiəçi Yuito Suzukidir. Bununla belə, komanda finala demək olar ki, optimal heyətlə yaxınlaşır. Üstəlik, “Frayburq” Bundesliqada mövsümü parlaq şəkildə başa vuraraq “Leyptsiq”i 4:1 hesabı ilə darmadağın edib.
Ayrıca diqqət, əlbəttə ki, Unai Emeriyə yönəlib. İspaniyalı mütəxəssis uzun illərdir Avropa Liqasının əsas simalarından biri hesab olunur. O, turniri üç dəfə İspaniyanın “Sevilya”, bir dəfə isə “Vilyarreal” klubu ilə qazanıb. İndi isə “Aston Villa”nın baş məşqçisi bu turnirdə beşinci titulunu əldə edə bilər. Üstəlik, bu final onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki “Aston Villa” uzun illərdən sonra yenidən özünü Avropa səviyyəli klub kimi hiss edir.
Bununla belə, məhz belə matçlarda yeni futbol hekayələri yaranır. “Frayburq” artıq klub tarixinin ən uğurlu avrokubok mövsümünü keçirib. İndi isə komanda həqiqətən böyük uğurdan cəmi bir addım uzaqdadır. İstanbula isə yalnız hansı hekayənin daha güclü olacağını gözləmək qalır.