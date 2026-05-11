11 May 2026
AZ

Ehtiram Quliyev: “32 illik həsrətdən sonra avrokuboklardayıq” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
11 May 2026 12:54
157
Ehtiram Quliyev: “32 illik həsrətdən sonra avrokuboklardayıq” - VİDEO

“Bütün “Turan” azarkeşlərini təbrik edirəm. 32 illik həsrətdən sonra avrokuboklardayıq”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Turan Tovuz” klubun İdarə Heyətinin sədri Ehtiram Quliyev deyib.

“Şəhərimizə yeni bir sevinc, yeni bir həyəcan gəldi. Bu gün biz futbol festivalını yaşadıq. İlk başda baş məşqçimizə, futbolçularımıza, ən çox da azarkeşlərimizə minnətdaram. Onları bu il çox üzdük. İnanıram ki, belə xoş nəticəylə sevinclərinə səbəbiyyət verərik. Azarkeşlərə daha bir xoş xəbərimiz var: əlimizdən gələn hər şeyi edirik ki, avrokubok oyununu Tovuz şəhərində keçirək. Azarkeşlərin mövsümün müəyyən hissəsində komandadan uzaq qalmasının əvəzinə onlara avrokubok matçını hədiyyə etmək istəyirik. Bütün “Turan”çıların gözü aydın oldun. Xüsusən də bölgədə - Ağstafa, Qazax, Gədəbəy, Şəmkirdə yaşayanlardan dəstək istəyirik. “Turan” təkcə Tovuzun deyil, bütün Qərb bölgəsinin komandasıdır. Hər kəsi təbrik edirəm, bayramınız mübarək!”, - deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, “Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax” üzərində 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan Tovuz”un futbolçusu üçün yubiley matçı
14:19
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un futbolçusu üçün yubiley matçı

Rəhim Sadixov 200 oyunda 31 qol vurub
Kanselu tarix yazdı: TOP-5 liqada bənzəri yoxdur
13:59
Dünya futbolu

Kanselu tarix yazdı: TOP-5 liqada bənzəri yoxdur

“Barselona” ilə La Liqa çempionu olan portuqaliyalı müdafiəçi unikal göstəriciyə imza atıb

“Neftçi” - “Şamaxı” oyununda rekord erkən qol
13:38
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” - “Şamaxı” oyununda rekord erkən qol

Emin Mahmudovun qolu 31-ci turun diqqətçəkən hadisələrindən birinə çevrilib
Qadın baş məşqçisi olan klub TOP-10-da ilk qələbəsini qazandı
13:15
Dünya futbolu

Qadın baş məşqçisi olan klub TOP-10-da ilk qələbəsini qazandı

Mari-Luiza Eta Almaniya Bundesliqasında tarix yazıb
Alexandro Serrano Premyer Liqada ikinci ispaniyalı kimi tarix yazdı
13:01
Azərbaycan futbolu

Alexandro Serrano Premyer Liqada ikinci ispaniyalı kimi tarix yazdı

“Turan Tovuz”un yarımmüdafiəçisi bu qarşılaşmalarda 11 qola imza atıb
41 minlik futbol marağı: Kubokda yeni rekord
12:25
Azərbaycan futbolu

41 minlik futbol marağı: Kubokda yeni rekord

38 oyunu ümumilikdə 41 895 tamaşaçı izləyib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır