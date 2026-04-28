AZ

Mourinyo “Real Madrid”ə qayıtmağa yaxındır

Futbol
Xəbərlər
28 Aprel 2026 17:39
47
Mourinyo "Real Madrid"ə qayıtmağa yaxındır

“Benfika”nın baş məşqçisi Joze Mourinyo “Real Madrid”in baş məşqçi postuna əsas namizədlərindən biridir. Madrid klubunun prezidenti Florentino Perez 63 yaşlı mütəxəssisi bu yay komandaya qaytarmağı planlaşdırır və prosesə şəxsən nəzarət edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Mourinyonun keçidi üçün “Real Madrid” “Benfika”ya 3 milyon avroya qədər kompensasiya ödəməli olacaq.

Portuqaliyalı mütəxəssis əvvəl 2010–2013-cü illərdə Madrid klubunda çalışıb və bu müddətdə üç titul qazanıb. O dövrdə “Real Madrid” La Liqa, İspaniya Kuboku və İspaniya Superkubokunu əldə edib. 2011-ci ildə isə Mourinyo FIFA tərəfindən dünyanın ən yaxşı məşqçisi seçilib.

Məlumata görə, Mourinyo “Real Madrid”də işləməyi cəlbedici variant kimi dəyərləndirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Karvan-Yevlax”ın futbolçusu: “Doğma meydanda oynamağımız bizim üçün üstünlükdür”
17:23
Futbol

Karvan-Yevlax”ın futbolçusu: “Doğma meydanda oynamağımız bizim üçün üstünlükdür”

Gənc futbolçu komandasının “Sabah”a məğlub olduqları oyun haqda fikirlərini bölüşüb
Melburnun futbol kralı - İDMAN.BİZ-in Avstraliyada olan əməkdaşı Xuan Matanın oyunundan yazır - FOTO
17:08
Futbol

Melburnun futbol kralı - İDMAN.BİZ-in Avstraliyada olan əməkdaşı Xuan Matanın oyunundan yazır - FOTO

37 yaşlı yarımmüdafiəçi hamını heyrətləndirməkdə davam edir
UEFA-nın dəstəyi ilə Bakıda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair tədbir keçirilib - FOTO
16:53
Azərbaycan futbolu

UEFA-nın dəstəyi ilə Bakıda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair tədbir keçirilib - FOTO

AFFA layihəni davam etdirir
“Sabah”ın baş məşqçisi uşaqlıq illərini yad etdi - FOTO
16:39
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın baş məşqçisi uşaqlıq illərini yad etdi - FOTO

Valdas Dambrauskas keçmişinə qayıtdı
“Turan Tovuz”un müdafiəçisi: “Bəzi məsələləri yaxşı analiz edə bilmədik” - MÜSAHİBƏ
15:54
Futbol

“Turan Tovuz”un müdafiəçisi: “Bəzi məsələləri yaxşı analiz edə bilmədik” - MÜSAHİBƏ

Mark Mampassi “Zirə” ilə oyunları barədə fikirlərini bölüşüb
“Sabah” Avropa futbolunun tarixində yeniliyə imza ata bilər - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI
15:40
Futbol

“Sabah” Avropa futbolunun tarixində yeniliyə imza ata bilər - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Hazırda Avropada bu cür unikal nəticəyə nail ola biləcək klub yoxdur

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi