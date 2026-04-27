Azərbaycan minifutbol millisi dünya reytinqində birinci pilləyə qalxıb - FOTO

Azərbaycan minifutbol millisi dünya reytinqində birinci pilləyə qalxıb

27 Aprel 2026 22:58
Azərbaycan minifutbol millisi dünya reytinqində birinci pilləyə qalxıb

Minifutbol üzrə Azərbaycan milli komandası dünya reytinqində birinci pilləyə yüksəlib.

İdman.Biz bu barədə Azərbaycan Minifutbol Federasiyasına istinadən bildirir.

Məlumata əsasən, Dünya Minifutbol Federasiyası (WMF) milli komandaların yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb. Siyahının ilk pilləsində son dünya çempionatının qalibi olan Azərbaycan millisi qərarlaşıb. 4085 xal toplayan komandamız tarixində ilk dəfə olaraq bu uğura imza atıb.

Reytinq cədvəlinin ikinci pilləsində 3890 xalla son Avropa çempionu Serbiya millisi yer alır. İlk üçlüyü isə 3385 xalla Rumıniya komandası tamamlayır.

