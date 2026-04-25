“Neftçi” və “Qarabağ” azarkeşlərini qaydalara riayət etməyə çağırıblar - BİRGƏ BƏYANAT

25 Aprel 2026 16:41
“Neftçi” və “Qarabağ” azarkeşlərini qaydalara riayət etməyə çağırıblar - BİRGƏ BƏYANAT

Aprelin 26-sı və 30-da Azərbaycan Premyer Liqası çərçivəsində üz-üzə gələcək “Neftçi” və “Qarabağ” klubları birgə bəyanat yayıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bəyanatda hər iki komandanın azarkeşlərinə müraciət ünvanlanıb.

“Futbol azarkeşlərinin səbrsizliklə gözlədiyi bu oyunlara bilet satışı davam edir. Azarkeşlər qarşılaşmalara böyük maraq göstərirlər və hər iki görüşdə tribunaların tam dolacağı ehtimal edilir.

Ölkənin iki ən titullu klubunun mübarizəsi həmişə ictimaiyyət, kütləvi informasiya vasitələri və futbolsevərlərin diqqət mərkəzində olub. Qarşıdakı iki oyunun da eyni marağa səbəb olacağına heç bir şübhə yoxdur.

Əzəli rəqiblərin təxminən 35 ildir davam edən rəqabəti ərzində azarkeşlər çoxsaylı parlaq oyunlara, gözəl qollara, meydanda barışmaz mübarizəyə şahidlik ediblər. Budəfəki qarşılaşmalar da bizə həyəcanlı anlar, bənzərsiz emosiyalar və əsl futbol şousu vəd edir.

Həmişə olduğu kimi, komandalar yenə qələbə qazanmaq üçün sona qədər mübarizə aparacaqlar. “Qarabağ” və “Neftçi” olaraq, azarkeşlərimizi təmkinli olmağa, rəqib komandaya və azarkeşlərə, oyunun iştirakçılarına hörmət nümayiş etdirərək, sevimli komandalarını yüksək mədəniyyət və ədalətli oyun prinsipləri çərçivəsində sonadək dəstəkləməyə çağırırıq.

Unutmayaq ki, futbol milyonlarla insanın mənəvi qidası olmaqla yanaşı, sadəcə bir oyundur. Meydana çıxan iki komandadan birinin o meydanı sevinc, digərinin isə kədərlə tərk etdiyi bir oyunda meydanda baş verənlər elə meydanda da qalmalıdır. Hər birimizə yaraşan isə Azərbaycanın ən maraqla gözlənilən qarşılaşmasında etik çərçivələri aşmamaq, yüksək peşəkarlıq və rəqiblərə ehtiram göstərməkdir.

Hər iki klub oyunun dostluq əhval-ruhiyyəsində, gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçəcəyinə əminliyini ifadə edir və azarkeşləri stadiona dəvət edir.

Azərbaycan futbolu qələbə qazansın!”, - deyə bəyanatda bildirilib.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Fulhem” “Aston Villa”nı məğlub etdi - VİDEO
17:35
Futbol

“Fulhem” “Aston Villa”nı məğlub etdi - VİDEO

London təmsilçisi minimal hesablı qələbə ilə turnir cədvəlində irəlilədi
Benzia Səudiyyə Ərəbistanının ən böyük transfer şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb
17:21
Futbol

Benzia Səudiyyə Ərəbistanının ən böyük transfer şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb

Əlcəzairli futbolçu karyerasında yeni mərhələyə qədəm qoyur
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Sumqayıt” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI
17:09
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Sumqayıt” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI

Tura aprelin 27-də yekun vurulacaq
İtaliya A Seriyası: “Milan”la “Yuventus” arasında 246-cı qarşıdurma – İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:19
Dünya futbolu

İtaliya A Seriyası: “Milan”la “Yuventus” arasında 246-cı qarşıdurma – İDMAN.BİZ-in İCMALI

“Napoli” artıq qələbə qazanıb, “İnter” isə zirvədə rahat üstünlüyünü qoruyur
“Red Bull” rəhbəri matç zamanı yarımarafon qaçdı
15:39
Futbol

“Red Bull” rəhbəri matç zamanı yarımarafon qaçdı

Oliver Mintslaff xeyriyyə aksiyası çərçivəsində meydanın kənarında 21 km məsafə qət edib
İspaniya La Liqası: “Barselona” “Real Madrid”in xal itkisini fürsətə çevirə bilər - İDMAN.BİZ İCMALI
14:59
Futbol

İspaniya La Liqası: “Barselona” “Real Madrid”in xal itkisini fürsətə çevirə bilər - İDMAN.BİZ İCMALI

Hansi Flikin komandası xal fərqini 11-ə çatdırmaq şansı qazanıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq