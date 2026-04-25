İtaliya A Seriyası: “Milan”la “Yuventus” arasında 246-cı qarşıdurma – İDMAN.BİZ-in İCMALI

25 Aprel 2026 16:19
İtaliya A Seriyasında 34-cü tur “Napoli”nin böyükhesablı qələbəsi ilə start götürüb. Antonio Kontenin komandası doğma meydanda “Kremoneze”ni 4:0 hesabı ilə darmadağın edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu qələbədən sonra Neapol təmsilçisi 69 xalla ikinci pilləyə yüksəlib. Buna baxmayaraq, “İnter” 78 xalla və ehtiyatda bir oyunla turnir cədvəlinin lideri olaraq qalır.

Turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində intriqa artıq təkcə formal çempionluq məsələsi ətrafında deyil, həm də Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizədə cəmlənib. “Milan”ın 66, “Yuventus”un isə 63 xalı var. Bu baxımdan “San Siro”da keçiriləcək turun mərkəzi oyunu ilk dördlükdəki vəziyyətə birbaşa təsir göstərəcək.

“Milan” – “Yuventus”

“Milan” üçün bu oyun iki səbəbə görə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Birincisi, komanda ilk üçlükdəki yerini qorumalı və birbaşa rəqibini özünə yaxın buraxmamalıdır. İkincisi, mümkün xal itkisi turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində sıxlıq nəzərə alınarsa, Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizəni çətinləşdirə bilər.

“Yuventus” isə oyuna “rossoneri” ilə xal fərqini azaltmaq və Çempionlar Liqası zonasında mövqeyini gücləndirmək məqsədilə çıxacaq.

Cari mövsümün ilk dövrəsində Turin şəhərində keçirilən qarşılaşma 0:0 hesabı ilə başa çatmışdı. Həmin görüş son illərin bu duelini bir daha təsdiqləmişdi: minimum boş zonalar, ehtiyatlı futbol və hər səhvin yüksək qiyməti. İndi vəziyyət daha da gərginləşib, çünki komandaları cəmi üç xal ayırır.

“Milan” bu oyuna “Verona” üzərində 1:0 hesablı qələbədən sonra çıxır. Həmin nəticə komandaya Çempionlar Liqası zonasında möhkəmlənməyə kömək edib, baxmayaraq ki, sabitlikdən danışmaq hələ tezdir. Turun əsas matçında komandanın liderlərinin hücumda təşəbbüsü öz üzərinə götürməsi gözlənilir.

“Yuventus” isə əksinə, mövsümün həlledici mərhələsində formaya düşüb. Turin klubu ötən turda “Bolonya”nı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək dördüncü pillədə mövqeyini möhkəmləndirib. Komanda “San Siro”da müsbət nəticə qazanacağı halda daha yuxarı pillələrə qalxmaq şansını saxlayır.

Qarşıdurmaların tarixi də “Yuventus”un xeyrinədir. Rəsmi oyunlarda komandalar indiyədək 245 dəfə üz-üzə gəlib. Bu görüşlərdə “Milan” 94, “Yuventus” 71 qələbə qazanıb, 80 oyun isə heç-heçə başa çatıb. Qarşıdakı matç bu rəqabətin 246-cı seriyası olacaq.

A Seriyası, 34-cü turun oyun cədvəli:

24 aprel
“Napoli” – “Kremoneze” 4:0

25 aprel
“Parma” – “Piza”
“Bolonya” – “Roma”
“Verona” – “Leççe”

26 aprel
“Fiorentina” – “Sassuolo”
“Cenoa” – “Komo”
“Torino” – “İnter”
“Milan” – “Yuventus”

27 aprel
“Kalyari” – “Atalanta”
“Latsio” – “Udineze”

34-cü turun əsas oyunlarından əvvəl turnir cədvəli:

“İnter” – 78
“Napoli” – 69
“Milan” – 66
“Yuventus” – 63
“Komo” – 58
“Roma” – 58
“Atalanta” – 54
“Bolonya” – 48
“Latsio” – 47
“Sassuolo” – 45
“Udineze” – 43
“Torino” – 40
“Cenoa” – 39
“Parma” – 39
“Fiorentina” – 36
“Kalyari” – 33
“Leççe” – 28
“Kremoneze” – 28
“Verona” – 18
“Piza” – 18

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Fulhem” “Aston Villa”nı məğlub etdi - VİDEO
17:35
Futbol

“Fulhem” “Aston Villa”nı məğlub etdi - VİDEO

London təmsilçisi minimal hesablı qələbə ilə turnir cədvəlində irəlilədi
Benzia Səudiyyə Ərəbistanının ən böyük transfer şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb
17:21
Futbol

Benzia Səudiyyə Ərəbistanının ən böyük transfer şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb

Əlcəzairli futbolçu karyerasında yeni mərhələyə qədəm qoyur
“Red Bull” rəhbəri matç zamanı yarımarafon qaçdı
15:39
Futbol

“Red Bull” rəhbəri matç zamanı yarımarafon qaçdı

Oliver Mintslaff xeyriyyə aksiyası çərçivəsində meydanın kənarında 21 km məsafə qət edib
İspaniya La Liqası: “Barselona” “Real Madrid”in xal itkisini fürsətə çevirə bilər - İDMAN.BİZ İCMALI
14:59
Futbol

İspaniya La Liqası: “Barselona” “Real Madrid”in xal itkisini fürsətə çevirə bilər - İDMAN.BİZ İCMALI

Hansi Flikin komandası xal fərqini 11-ə çatdırmaq şansı qazanıb
Ruy Jorje: “Elə komanda quracağıq ki, hamı fəxr etsin”
14:19
Futbol

Ruy Jorje: “Elə komanda quracağıq ki, hamı fəxr etsin”

Portuqaliyalı mütəxəssis təlim-məşq toplanışının yaxşı keçdiyini söyləyib
Sərxan Hacıyev: “Əvəzedicilər Liqasının ləğvi gündəmdədir”
14:00
Futbol

Sərxan Hacıyev: “Əvəzedicilər Liqasının ləğvi gündəmdədir”

O, U-20 millisindəki bəzi futbolçuların bu çempionatda çıxış etdiyini bildirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq