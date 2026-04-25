İtaliya A Seriyası: “Milan”la “Yuventus” arasında 246-cı qarşıdurma – İDMAN.BİZ-in İCMALI

İtaliya A Seriyasında 34-cü tur “Napoli”nin böyükhesablı qələbəsi ilə start götürüb. Antonio Kontenin komandası doğma meydanda “Kremoneze”ni 4:0 hesabı ilə darmadağın edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu qələbədən sonra Neapol təmsilçisi 69 xalla ikinci pilləyə yüksəlib. Buna baxmayaraq, “İnter” 78 xalla və ehtiyatda bir oyunla turnir cədvəlinin lideri olaraq qalır.
Turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində intriqa artıq təkcə formal çempionluq məsələsi ətrafında deyil, həm də Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizədə cəmlənib. “Milan”ın 66, “Yuventus”un isə 63 xalı var. Bu baxımdan “San Siro”da keçiriləcək turun mərkəzi oyunu ilk dördlükdəki vəziyyətə birbaşa təsir göstərəcək.
“Milan” – “Yuventus”
“Milan” üçün bu oyun iki səbəbə görə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Birincisi, komanda ilk üçlükdəki yerini qorumalı və birbaşa rəqibini özünə yaxın buraxmamalıdır. İkincisi, mümkün xal itkisi turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində sıxlıq nəzərə alınarsa, Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizəni çətinləşdirə bilər.
“Yuventus” isə oyuna “rossoneri” ilə xal fərqini azaltmaq və Çempionlar Liqası zonasında mövqeyini gücləndirmək məqsədilə çıxacaq.
Cari mövsümün ilk dövrəsində Turin şəhərində keçirilən qarşılaşma 0:0 hesabı ilə başa çatmışdı. Həmin görüş son illərin bu duelini bir daha təsdiqləmişdi: minimum boş zonalar, ehtiyatlı futbol və hər səhvin yüksək qiyməti. İndi vəziyyət daha da gərginləşib, çünki komandaları cəmi üç xal ayırır.
“Milan” bu oyuna “Verona” üzərində 1:0 hesablı qələbədən sonra çıxır. Həmin nəticə komandaya Çempionlar Liqası zonasında möhkəmlənməyə kömək edib, baxmayaraq ki, sabitlikdən danışmaq hələ tezdir. Turun əsas matçında komandanın liderlərinin hücumda təşəbbüsü öz üzərinə götürməsi gözlənilir.
“Yuventus” isə əksinə, mövsümün həlledici mərhələsində formaya düşüb. Turin klubu ötən turda “Bolonya”nı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək dördüncü pillədə mövqeyini möhkəmləndirib. Komanda “San Siro”da müsbət nəticə qazanacağı halda daha yuxarı pillələrə qalxmaq şansını saxlayır.
Qarşıdurmaların tarixi də “Yuventus”un xeyrinədir. Rəsmi oyunlarda komandalar indiyədək 245 dəfə üz-üzə gəlib. Bu görüşlərdə “Milan” 94, “Yuventus” 71 qələbə qazanıb, 80 oyun isə heç-heçə başa çatıb. Qarşıdakı matç bu rəqabətin 246-cı seriyası olacaq.
A Seriyası, 34-cü turun oyun cədvəli:
24 aprel
“Napoli” – “Kremoneze” 4:0
25 aprel
“Parma” – “Piza”
“Bolonya” – “Roma”
“Verona” – “Leççe”
26 aprel
“Fiorentina” – “Sassuolo”
“Cenoa” – “Komo”
“Torino” – “İnter”
“Milan” – “Yuventus”
27 aprel
“Kalyari” – “Atalanta”
“Latsio” – “Udineze”
34-cü turun əsas oyunlarından əvvəl turnir cədvəli:
“İnter” – 78
“Napoli” – 69
“Milan” – 66
“Yuventus” – 63
“Komo” – 58
“Roma” – 58
“Atalanta” – 54
“Bolonya” – 48
“Latsio” – 47
“Sassuolo” – 45
“Udineze” – 43
“Torino” – 40
“Cenoa” – 39
“Parma” – 39
“Fiorentina” – 36
“Kalyari” – 33
“Leççe” – 28
“Kremoneze” – 28
“Verona” – 18
“Piza” – 18