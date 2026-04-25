AZ

İtaliya millisində Qvardiola "fırtınası"

Futbol
Xəbərlər
25 Aprel 2026 10:01
174
İtaliya millisində Qvardiola "fırtınası"

Ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyən İtaliya yığmasında köklü dəyişikliklər başlayıb. İtaliya Futbol Federasiyasının (FIGC) prezidenti Qabriele Qravinanın gedişindən sonra baş məşqçi Cennaro Qattuzo da postunu tərk edib. İndi isə bütün İtaliya tək bir adın ətrafında birləşib: Pep Qvardiola.

İdman.Biz “Gazzetta dello Sport” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, İtaliya rəhbərliyi İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasının sükanı arxasında olan ispan mütəxəssisi razı salmaq üçün hər yolu sınamağa hazırdır. İyunun 22-nə təyin olunan prezident seçkilərindən əvvəl Qvardiolaya rəsmi təklifin göndərilməsi gözlənilir.

55 yaşlı mütəxəssisin Mançester klubu ilə 2027-ci ilin iyununa qədər müqaviləsi olsa da, onun gələn mövsüm İngiltərədə qalacağı sual altındadır. Qvardiola bir müddət əvvəl milli komanda idarə etmək arzusunu dilə gətirib və İtaliya onun üçün yad yer deyil. Futbolçu karyerası dövründə İtaliyanın “Roma” və “Breşiya” futbol komandalarında çıxış edən Pep italyan dilində sərbəst danışır və bu ölkəyə xüsusi rəğbəti var.

“Mən dünya çempionatı, Avropa çempionatı və ya Amerika Kuboku həyəcanını yaşamaq istərdim. Milli komandada işləmək üçün onlar səni istəməlidirlər. Məni kimin istəyəcəyini bilmirəm”, - deyə Qvardiola daha əvvəl ESPN-ə verdiyi müsahibədə bildirmişdi.

“Marca” nəşri qeyd edir ki, bu keçidin qarşısındakı tək maneə maliyyə məsələsidir. Qvardiola hazırda illik 24.8 milyon avro (təxminən 50 milyon AZN) maaş alır. Lakin FIGC bu problemi sponsorların dəstəyi ilə həll etməyi planlaşdırır - eynilə 2014-cü ildə Antonio Kontenin təyinatında olduğu kimi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

La Liqanın eksperti: “Real Madrid”in müdafiəsi həvəskar səviyyədədir
11:22
Futbol

La Liqanın eksperti: “Real Madrid”in müdafiəsi həvəskar səviyyədədir

“Betis”lə heç-heçədən sonra tənqidlər bir qədər də artıb
FIFA İtaliya ilə bağlı təklifə qəti cavab verdi
10:41
Futbol

FIFA İtaliya ilə bağlı təklifə qəti cavab verdi

Dördqat dünya çempionunun mundiala seçmə mərhələsiz qatılması ideyası rədd edilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”a qarşı
09:39
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”a qarşı

Tura aprelin 27-də yekun vurulacaq
Arbeloa hakim barədə: “Futboldan başı çıxan adam bu qərarı verməzdi”
09:17
Futbol

Arbeloa hakim barədə: “Futboldan başı çıxan adam bu qərarı verməzdi”

“Real”ın baş məşqçisi Mbappenin zədəsi və əldən verilən qələbə barədə sensasiyalı danışdı
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Sumqayıt”la üz-üzə
09:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Sumqayıt”la üz-üzə

Tura aprelin 27-də yekun vurulacaq
Dünyanı sarsıdan qəza ilə bağlı qərar açıqlandı - FOTO
08:20
Futbol

Dünyanı sarsıdan qəza ilə bağlı qərar açıqlandı - FOTO

“Liverpul”un mərhum ulduzu və qardaşının ölümü ilə bağlı İspaniya məhkəməsi son sözünü dedi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq