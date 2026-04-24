Liverpulda Çempionlar Liqası həyəcanı: Arne Slotdan iddialı proqnoz

İngiltərənin “Liverpul” futbol komandasının baş məşqçisi Arne Slot komandasının gələn mövsüm UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq şanslarını dəyərləndirib. Hazırda İngiltərə Premyerliqasında gərgin mübarizə aparan “qırmızılar”ın çalışdırıcısı son nəticələrdən razı olduğunu gizlətməyib.
İdman.Biz klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Slot komandanın hazırkı mövqeyini yüksək qiymətləndirib. Niderlandlı mütəxəssis xüsusilə son turlardakı xal ehtiyatının onlara inam verdiyini vurğulayıb.
“Biz Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq üçün yaxşı mövqedəyikmi? Son nəticələrimiz bunu deməyə əsas verir. Hesab edirəm ki, son səkkiz oyunda təxminən 16 xal toplamışıq. Lakin bu oyunların arasında Fransanın PSJ və İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandası ilə keçirdiyimiz ağır görüşlər olduğu üçün vəziyyət fərqli hiss olunurdu. Hər halda, hazırda çempionatda yaxşı temp qazanmışıq”, - deyə mütəxəssis bildirib.
Məlum oldu ki, “Liverpul” hazırda İngiltərə Premyerliqasının turnir cədvəlində beşinci pillədə qərarlaşıb və dördlükdə qərarlaşan rəqibləri ilə xal fərqini minimuma endirib. Arne Slotun gəlişindən sonra komandanın oyun üslubundakı dəyişiklik və beynəlxalq arenadakı çıxışı azarkeşlərin ümidlərini daha da artırıb.
Qeyd edək ki, "Liverpul" mövsümün sonuna qədər ilk dörd pillədə yerini möhkəmləndirmək üçün əsas rəqibləri olan "Mançester Yunayted" və "Aston Villa" ilə həlledici matçlara çıxacaq.