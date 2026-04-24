24 Aprel 2026
Azərbaycan Premyer Liqasında 31-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib

24 Aprel 2026 16:46
Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında 31-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 31-ci tur
8 may
16:30. “İmişli” - “Zirə”
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

19:30. “Sabah” - “Kəpəz”
“Bank Respublika Arena”

9 may
17:00. “Qəbələ” - “Qarabağ”
Qəbələ şəhər stadionu

19:30. “Sumqayıt” - “Araz-Naxçıvan”
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

10 may
17:00. “Turan Tovuz” - “Karvan-Yevlax”
Tovuz şəhər stadionu

19:30. “Neftçi” - “Şamaxı”
“Palms Sports Arena”

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Con İrasabal: “Məncə, komanda bu mövsüm “qızıl dubl” edə bilər” - MÜSAHİBƏ
18:06
Azərbaycan futbolu

Con İrasabal: “Məncə, komanda bu mövsüm “qızıl dubl” edə bilər” - MÜSAHİBƏ

“Sabah”ın ispaniyalı keçmiş futbolçusu klubdan ayrılma səbəbini şərh edib
“Milan”ın əfsanəvi qapıçıları şou göstərdirlər - VİDEO
17:51
Futbol

“Milan”ın əfsanəvi qapıçıları şou göstərdirlər - VİDEO

Abbiati və Dida üz-üzə gəlib
UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun birinci mərhələsi başa çatıb - FOTO
17:34
Azərbaycan futbolu

UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun birinci mərhələsi başa çatıb - FOTO

Dörd gün çəkən məşğələlərə təlimatçı Dəyanət Əliyev rəhbərlik edib
Azərbaycanda idman tədbirlərində yeni idarəetmə modeli təqdim edilib - FOTO
17:00
Azərbaycan futbolu

Azərbaycanda idman tədbirlərində yeni idarəetmə modeli təqdim edilib - FOTO

WUF13 tədbiri ekoloji və inklüziv prinsiplərə əsaslanaraq təşkil olunacaq
Gənc futbolçuların NƏZƏRİNƏ: “Sabah” Zaqatalada seçimlərə start verir
16:38
Azərbaycan futbolu

Gənc futbolçuların NƏZƏRİNƏ: “Sabah” Zaqatalada seçimlərə start verir

Məqsəd yeni futbol istedadlarını üzə çıxarmaqdır
“Şamaxı”nın kapitanı: “Milliyə layiq olmaq üçün çalışacam” - MÜSAHİBƏ
16:23
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın kapitanı: “Milliyə layiq olmaq üçün çalışacam” - MÜSAHİBƏ

Arsen Ağcabəyov komandanın durumuna aydınlıq gətirdi

Ən çox oxunanlar

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə