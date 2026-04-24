Azərbaycan Premyer Liqasında 31-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib

Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında 31-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 31-ci tur
8 may
16:30. “İmişli” - “Zirə”
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
19:30. “Sabah” - “Kəpəz”
“Bank Respublika Arena”
9 may
17:00. “Qəbələ” - “Qarabağ”
Qəbələ şəhər stadionu
19:30. “Sumqayıt” - “Araz-Naxçıvan”
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
10 may
17:00. “Turan Tovuz” - “Karvan-Yevlax”
Tovuz şəhər stadionu
19:30. “Neftçi” - “Şamaxı”
“Palms Sports Arena”