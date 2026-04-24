24 Aprel 2026
Con İrasabal: “Məncə, komanda bu mövsüm “qızıl dubl” edə bilər” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan futbolu
Müsahibə
24 Aprel 2026 18:06
Con İrasabal: “Məncə, komanda bu mövsüm “qızıl dubl” edə bilər” - MÜSAHİBƏ

“O vaxt həyatımda dəyişiklik ehtiyacı hiss edirdim”.

Bunu “Sabah”ın ispaniyalı keçmiş müdafiəçisi Con İrasabal AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- Keçmiş komandanız "Sabah" tarixində ilk dəfə ölkə çempionluğunu qazanmağa çox yaxındır. Bu barədə nə düşünürsünüz?

- Onlar həqiqətən çox yaxşı mövsüm keçirirlər. Komanda həm heyət, həm də oyun keyfiyyəti baxımından ciddi inkişaf edib. Bir çox yaxşı transfer edilib və baş məşqçi meydanda əla nizam-intizam yaradıb. Məncə, “Sabah” bu uğura tam layiqdir. Onların bu səviyyədə sabit qalması təsadüfi deyil.

- Komanda eyni zamanda Azərbaycan Kubokunun finalına yüksəlib və həlledici oyunda "Zirə" ilə qarşılaşacaq. Necə düşünürsünüz, mövsümü “qızıl dubl”la başa vurmaq mümkün olacaq?

- Bəli, məncə şansları çox yüksəkdir. “Sabah”ı bu an üçün favorit hesab edirəm. Oyunlarına baxanda görürsən ki, həm hücumda, həm də müdafiədə balanslıdırlar. Komanda matçın gedişini dəyişə biləcək çox variantlara sahibdir. Belə məqamda özünəinam çox önəmlidir və onlar bunu yaxşı göstərirlər.

- "Sabah"ın bütün oyunlarını izləyirsiniz?

- Bəli, imkan olanda mütləq baxıram. Xüsusilə komandanın özünə inanaraq rahat oynaması çox xoş təəssürat yaradır.

- Azərbaycanda keçirdiyiniz vaxtı necə xatırlayırsınız?

- Çox müsbət xatirələrlə xatırlayıram. Mənim üçün İspaniyadan kənarda ilk təcrübə idi və bu baxımdan xüsusi yer tutur. Klubda mənə və ailəmə çox yaxşı münasibət göstərildi, bu da adaptasiyanı xeyli asanlaşdırdı. O dövr mənim üçün həm futbolçu, həm də insan kimi inkişaf baxımından faydalı oldu.

- Niyə klubda daha uzun müddət qalmadınız?

- O vaxt həyatımda dəyişiklik ehtiyacı hiss edirdim. Bu, təkcə futbol karyeramla bağlı qərar deyildi, ümumi olaraq həyat planlarımda yeni mərhələ istəyirdim. Bəzən belə qərarlar vermək lazımdır və mən də bu addımı atdım.

- Amma Azərbaycanda qalıb çempion ola bilərdiniz...

- Əlbəttə, çempion olmaq hər zaman futbolçunun və məşqçinin yaşamaq istədiyi ən gözəl hisslərdən biridir. Hər ölkədə qazandığı uğur futbolçu üçün unudulmaz təcrübədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun birinci mərhələsi başa çatıb - FOTO
17:34
Azərbaycan futbolu

UEFA-nın C kateqoriyalı məşqçi kursunun birinci mərhələsi başa çatıb - FOTO

Dörd gün çəkən məşğələlərə təlimatçı Dəyanət Əliyev rəhbərlik edib
Azərbaycanda idman tədbirlərində yeni idarəetmə modeli təqdim edilib - FOTO
17:00
Azərbaycan futbolu

Azərbaycanda idman tədbirlərində yeni idarəetmə modeli təqdim edilib - FOTO

WUF13 tədbiri ekoloji və inklüziv prinsiplərə əsaslanaraq təşkil olunacaq
Azərbaycan Premyer Liqasında 31-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib
16:46
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında 31-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib

Bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
Gənc futbolçuların NƏZƏRİNƏ: “Sabah” Zaqatalada seçimlərə start verir
16:38
Azərbaycan futbolu

Gənc futbolçuların NƏZƏRİNƏ: “Sabah” Zaqatalada seçimlərə start verir

Məqsəd yeni futbol istedadlarını üzə çıxarmaqdır
“Şamaxı”nın kapitanı: “Milliyə layiq olmaq üçün çalışacam” - MÜSAHİBƏ
16:23
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın kapitanı: “Milliyə layiq olmaq üçün çalışacam” - MÜSAHİBƏ

Arsen Ağcabəyov komandanın durumuna aydınlıq gətirdi
Azərbaycan Kubokunun final oyununun nominal meydan sahibi məlum olub - FOTO
14:53
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Kubokunun final oyununun nominal meydan sahibi məlum olub - FOTO

Püşkatmaya əsasən “Sabah” nominal meydan sahibi olub

Ən çox oxunanlar

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə