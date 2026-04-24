Qvardiola İtaliya millisinin baş məşqçisi ola bilər

24 Aprel 2026 15:52
İspaniyalı mütəxəssis Pep Qvardiolanın İtaliya millisinin baş məşqçisi postuna təyin oluna biləcəyi bildirilir.

İdman.Biz bu barədə “La Gazzetta dello Sport” nəşrinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, məşqçi İtaliya Futbol Federasiyasının yeni prezidentindən rəsmi təklif gələrsə, onu dinləməyə hazırdır.

Qeyd olunur ki, Qvardiola üçün maliyyə məsələsi prioritet deyil. Onun İtaliyaya olan sevgisi bu qərarda mühüm rol oynaya bilər.

Xatırladaq ki, aprelin əvvəlində Cennaro Qattuzo İtaliya millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb. Buna səbəb komandanın ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməməsi olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şamaxı”nın kapitanı: “Milliyə layiq olmaq üçün çalışacam” - MÜSAHİBƏ
16:23
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın kapitanı: “Milliyə layiq olmaq üçün çalışacam” - MÜSAHİBƏ

Arsen Ağcabəyov komandanın durumuna aydınlıq gətirdi
Ranyeri “Roma”dakı vəzifəsindən ayrıldı
15:08
Futbol

Ranyeri “Roma”dakı vəzifəsindən ayrıldı

İtalyan mütəxəssis klubla yollarını ayırıb
Azərbaycan Kubokunun final oyununun nominal meydan sahibi məlum olub - FOTO
14:53
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Kubokunun final oyununun nominal meydan sahibi məlum olub - FOTO

Püşkatmaya əsasən “Sabah” nominal meydan sahibi olub
“Fənərbağça”dan “Qalatasaray”a sərt reaksiya: “Bu, həyasızlıqdır...”
14:40
Futbol

“Fənərbağça”dan “Qalatasaray”a sərt reaksiya: “Bu, həyasızlıqdır...”

Türkiyədə derbi ərəfəsində gərginlik yaşanır
“Şamaxı”nın qapıçısı: “Ayxan Abbasovun gedişinin komandaya mənfi təsiri olacaq” - MÜSAHİBƏ
14:10
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın qapıçısı: “Ayxan Abbasovun gedişinin komandaya mənfi təsiri olacaq” - MÜSAHİBƏ

Abdulla Seydəhmədov Premyer Liqadakı ilk çıxışını sakit və inamlı keçirdiyini deyir
İtaliyada futbolçu pizzaya görə öldürüldü
13:54
Futbol

İtaliyada futbolçu pizzaya görə öldürüldü

Futbolçu bir neçə nəfərin hücumuna məruz qalıb

Ən çox oxunanlar

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə