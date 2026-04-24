24 Aprel 2026
Ranyeri “Roma”dakı vəzifəsindən ayrıldı

24 Aprel 2026 15:08
İtaliyalı mütəxəssis Klaudio Ranyeri “Roma” klubunda müşavir vəzifəsini tərk edib.

İdman.Biz bu barədə klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir.

Daha əvvəl 74 yaşlı mütəxəssisin komandanın baş məşqçisi Can Pyero Qasperini ilə yaşadığı münaqişə səbəbindən klubdan ayrılacağı bildirilirdi.

“Klub Klaudionun “Roma”ya verdiyi böyük töhfəyə görə ona təşəkkür edir. O, çox çətin dövrdə komandaya rəhbərlik edib və biz onun səylərinə hər zaman minnətdar olacağıq”, - deyə Roma təmsilçisinin açıqlamasında qeyd olunub.

Bildirilib ki, “Roma” rəhbərliyi Can Pyero Qasperini tam etimad göstərir və onunla əməkdaşlığı davam etdirəcək.

Qeyd edək ki, A Seriyasında 33 turdan sonra “Roma” 58 xalla turnir cədvəlinin altıncı pilləsində qərarlaşıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şamaxı”nın kapitanı: “Milliyə layiq olmaq üçün çalışacam” - MÜSAHİBƏ
16:23
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın kapitanı: “Milliyə layiq olmaq üçün çalışacam” - MÜSAHİBƏ

Arsen Ağcabəyov komandanın durumuna aydınlıq gətirdi
Qvardiola İtaliya millisinin baş məşqçisi ola bilər
15:52
Futbol

Qvardiola İtaliya millisinin baş məşqçisi ola bilər

İspan mütəxəssis İtaliya millisini çalışdırmaqda maraqlıdır
Azərbaycan Kubokunun final oyununun nominal meydan sahibi məlum olub - FOTO
14:53
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Kubokunun final oyununun nominal meydan sahibi məlum olub - FOTO

Püşkatmaya əsasən “Sabah” nominal meydan sahibi olub
“Fənərbağça”dan “Qalatasaray”a sərt reaksiya: “Bu, həyasızlıqdır...”
14:40
Futbol

“Fənərbağça”dan “Qalatasaray”a sərt reaksiya: “Bu, həyasızlıqdır...”

Türkiyədə derbi ərəfəsində gərginlik yaşanır
“Şamaxı”nın qapıçısı: “Ayxan Abbasovun gedişinin komandaya mənfi təsiri olacaq” - MÜSAHİBƏ
14:10
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın qapıçısı: “Ayxan Abbasovun gedişinin komandaya mənfi təsiri olacaq” - MÜSAHİBƏ

Abdulla Seydəhmədov Premyer Liqadakı ilk çıxışını sakit və inamlı keçirdiyini deyir
İtaliyada futbolçu pizzaya görə öldürüldü
13:54
Futbol

İtaliyada futbolçu pizzaya görə öldürüldü

Futbolçu bir neçə nəfərin hücumuna məruz qalıb

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə