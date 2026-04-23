23 Aprel 2026
Cud Bellingem: “Uşaqlıqdakı bütün oyunlarım dava və göz yaşları ilə bitirdi”

23 Aprel 2026 03:22
“Real Madrid”in və İngiltərə futbol millisinin ulduzu Cud Bellingem kriket dünyasına addım atıb. 22 yaşlı futbolçu “Birmingham Phoenix” kriket klubunun azlıq payına sahib olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, əslən birmingemli olan Bellingem təxminən 800 min funt sterlinq (1 milyon 828 min AZN) qarşılığında klubun 1,2 faizlik səhmini alıb. Hazırda klubun əsas səhmdarı 50,4 faizlə “Warwickshire County Cricket Club” olaraq qalır. Digər 48,4 faizlik pay isə NFL əfsanəsi Tom Breydinin də ortaq olduğu “Knighthead Capital Management” şirkətinə məxsusdur.

Yeni investisiyası barədə danışan Bellingem bu addımı şəhərinə olan sevgisi ilə əlaqələndirib. O bildirib ki, bu şəhərə nəsə borclu olduğunu hiss edir və investisiya həmin borcu ödəmək üçün yaxşı yoldur. Birmingemin hər kəsin bir-birinə uğur arzuladığı bir yer olduğunu deyən futbolçu, burada böyüdüyü üçün özünü şanslı hesab edir.

Ulduz futbolçu kriketə olan marağının uşaqlıq illərindən başladığını bildirib. O, qardaşı Cob Bellingemlə tez-tez kriket oynadıqlarını və bunun hər zaman böyük rəqabətlə müşayiət olunduğunu vurğulayıb. Futbolçunun sözlərinə görə, istər “Monopoliya”, istər futbol, istərsə də kriket oynamalarından asılı olmayaraq, uşaqlıqdakı bütün yarışları dava və göz yaşları ilə bitirdi.

Qeyd edək ki, “Birmingham Phoenix” 2021-ci ildə yaradılan “The Hundred” turnirində mübarizə aparır. Komandanın qlobal nüfuzu Tom Breydinin gəlişindən sonra sürətlə artıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Günay Güvenç səhvindən sonra hönkür-hönkür ağladı - VİDEO
04:10
Futbol

Günay Güvenç səhvindən sonra hönkür-hönkür ağladı - VİDEO

“Qalatasaray” azarkeşləri əvvəlcə fitə basdıqları qapıçıya sonda dəstək nümayiş etdiriblər
La Liqa: “Barselona” “Selta”nı bir qolla məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
01:58
Futbol

La Liqa: “Barselona” “Selta”nı bir qolla məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Katalonlar “Real”la xal fərqini yenidən doqquza qaldırdı
İtaliya kuboku: “Latsio” “Atalanta”nı penaltilər seriyasında məğlub edərək finala yüksəlib
01:53
Futbol

İtaliya kuboku: “Latsio” “Atalanta”nı penaltilər seriyasında məğlub edərək finala yüksəlib

Paytaxt klubunun qapıçısı Edoardo Motta dörd zərbəni dəf edərək qəhrəmana çevrilib
Premyerliqa: “Mançester Siti” “Börnli”yə qalib gələrək lideri olub - VİDEO
01:34
Futbol

Premyerliqa: “Mançester Siti” “Börnli”yə qalib gələrək lideri olub - VİDEO

Erlinq Holandın erkən qolu “şəhərlilər”ə vacib qələbə qazandırıb
Elvin Cəfərquliyevdən məğlubiyyət sonrası müəmmalı mesaj - FOTO
01:27
Futbol

Elvin Cəfərquliyevdən məğlubiyyət sonrası müəmmalı mesaj - FOTO

“Qarabağ”ın futbolçusunun sosial şəbəkə paylaşımı fonunda gələcəyi ilə bağlı iddialar yenidən gündəmə gəlib
Fransa Kuboku: “Nitsa” “Strasbur”u məğlub edərək finala yüksəlib
01:18
Futbol

Fransa Kuboku: “Nitsa” “Strasbur”u məğlub edərək finala yüksəlib

“Qartallar” həlledici matçda “Lans”la qarşılaşacaqlar

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı