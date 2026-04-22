22 Aprel 2026
AZ

Kukurellanın bərbəri "Çelsi"nin start heyətini mətbuata sızdırıb

Futbol
Xəbərlər
22 Aprel 2026 18:15
126
Kukurellanın bərbəri "Çelsi"nin start heyətini mətbuata sızdırıb

“Çelsi”nin futbolçusu Mark Kukurella ilə bağlı maraqlı hadisə yaşanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı müdafiəçinin bərbəri “Brayton”la oyun ərəfəsində London klubunun heyəti barədə məlumatı sosial şəbəkədə paylaşıb.

Belə ki, o, "X" sosial şəbəkəsində Kukurellanın saçını kəsdiyi fotonu paylaşaraq “Kol Palmer və Juan Pedro bu gün zədə səbəbindən oynamayacaq. Sizə eksklüziv” - sözlərini yazıb.

Daha sonra məlum olub ki, həqiqətən də adları ictimailəşdirilən futbolçular həmin oyunda iştirak etməyiblər.

Qeyd edək ki, Premyer Liqanın 34-cü turunda "Çelsi" "Brayton"a 0:3 hesabı ilə məğlub olub.

Hadisədən sonra həm paylaşım, həm də bərbərin hesabı silinib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

