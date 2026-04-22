U-20 millisindən ayrılan "Sabah"ın futbolçusu Şahin İbrahimovun zədəsinin təfərrüatları məlum olub

Zədə səbəbindən 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin düşərgəsindən ayrılan “Sabah”ın futbolçusu Şahin İbrahimovun durumuna aydınlıq gəlib.
İdman.Biz report.az-a istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı vingerin çanaq nahiyəsindəki simfiz sümüyündə problem aşkarlanıb. Ş.İbrahimov təxminən iki həftə müalicə almalı olacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-20 millisi aprelin 26-dək Qəbələdə hazırlıq keçəcək. 2027-ci ildə bu yaş kateqoriyası üzrə dünya çempionatı Azərbaycan və Özbəkistanda təşkil olunacaq.