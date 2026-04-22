AFFA İntizam Komitəsi üç komandanı texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb

AFFA İntizam Komitəsi üç komandaya texniki məğlubiyyət verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
U-14 Liqasında baş tutan “Yasamal Bakı” – “Mübariz” FA qarşılaşmasında meydan sahiblərinin heyətində protokolda adı olmayan futbolçuların iştirakı aşkarlanıb. Bu səbəbdən paytaxt təmsilçisinin nəticəsi ləğv olunub və komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Eyni liqada keçirilməli olan “European Football Academy” – “Young Pro” oyunu qonaqların meydana çıxmaqdan imtina etməsi səbəbindən baş tutmayıb. Nəticədə “Young Pro” kollektivi texniki məğlubiyyət alıb.
“Liman” UFK – “Araz Bakı” matçında Liman təmsilçisinin heyətində cəzalı futbolçu Elşad Qafarlının meydana çıxdığı müəyyənləşib. Bu səbəbdən komanda 0:3 hesablı texniki məğlubiyətlə üzləşib.