La Liqa: “Barselona” çempionluğa daha da yaxınlaşır, “Real Madrid” ümidləri isə azalır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə İspaniyanın La Liqasında çempionatında 33-cü turun oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, turun startı ərəfəsində turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində vəziyyət kifayət qədər aydın görünür, lakin intriqa hələ də qalmaqdadır. “Barselona” 31 oyundan sonra 79 xalla liderdir, “Real Madrid” isə 70 xalla ikinci yerdədir. Onları 61 xalla “Vilyareal” və 57 xalla “Atletiko” Madrid izləyir.
“Barselona” – “Selta”
“Barselona” üçün Selta Viqo” ilə ev oyunu yalnız növbəti üç xal baxımından deyil, həm də Çempionlar Liqasından kənarlaşdırıldıqdan sonra komandanın reaksiyasını yoxlamaq baxımından önəmlidir. Klub daxilində vurğulanır ki, kataloniyalıları qarşıda titul uğrunda əsas favorit statuslarını təsdiqləməli olan yeddi oyun gözləyir.
Eyni zamanda liderin təqvimi kifayət qədər mürəkkəbdir: artıq may ayında “Barselona”nı “Osasuna”, “Real Madrid”, “Deportivo”, “Real Betis” və “Valensiya” ilə oyunlar gözləyir. Bu səbəbdən liqanın altıncı komandası ilə ev matçında xal itkisi çox arzuolunmaz olardı.
Kadr vəziyyəti də diqqət çəkir. Zədələr səbəbindən “Barselona”nın hücum xəttində seçim imkanları məhduddur ki, bu da heyətin dərinliyini azaldır. “Selta” isə uğurlu mövsüm keçirir və 44 xalla altıncı pillədə qərarlaşıb. Bu, sıradan orta səviyyəli komanda deyil, real olaraq avrokubok zonasına iddia edən rəqibdir. Belə görüşlərdə təhlükə ondadır ki, favorit oyuna nəzarət etməlidir, lakin rəqib kifayət qədər təşkilatlanmışdır və diqqətsizliyi cəzalandıra bilər.
“Real Madrid” – “Alaves”
“Real Madrid” üçün “Deportivo” ilə ev oyununun demək olar ki, alternativi yoxdur: yalnız qələbə. Madrid klubunun baş məşqçisi vurğulayır ki, komanda qalan bütün matçlarda qalib gəlməlidir. Bu, turnir vəziyyətini aydın göstərir – doqquz xallıq fərqlə geridə qalan “Real” üçün hər hansı növbəti xal itkisi “Barselona”ya təzyiq imkanlarını belə demək olar ki, aradan qaldıracaq.
Bununla yanaşı, “Real”ın heyətində problemlər qalmaqdadır. Xüsusilə Rodriqo üçün mövsüm başa çatıb, həmçinin Kurtua də heyətdə yoxdur. Digər bəzi futbolçuların iştirakı isə sual altındadır. Bu fonda 33 xalla 17-ci yerdə olan və aşağı liqaya düşmə zonası ilə sərhəddə qərarlaşan “Alaves”lə oyun madridlilər üçün qələbə qazanmalı olduqları matç kimi görünür, lakin sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparan rəqibi qiymətləndirməmək olmaz.
33-cü turun oyun cədvəli:
21 aprel
“Atletik” – “Osasuna”
“Malyorka” – “Valensiya”
“Real Madrid” – “Alaves”
“Jirona” – “Betis”
22 aprel
“Elçe” – “Atletiko”
“Real Sosyedad” – “Xetafe”
“Barselona” – “Selta”
23 aprel
“Levante” – “Sevilya”
“Rayo Valyekano” – “Espanyol”
“Ovyedo” – “Vilyarreal"
33-cü tur ərəfəsində turnir cədvəli:
“Barselona” – 79
“Real Madrid” – 70
“Vilyarreal” – 61
“Atletiko” – 57
“Betis” – 46
“Selta” – 44
“Real Sosyedad” – 42
“Xetafe” – 41
“Osasuna” – 39
“Espanyol” – 38
“Jirona” – 38
“Athletic” – 38
“Rayo Valyekano” – 35
“Valensiya” – 35
“Mallorka” – 34
“Sevilya” – 34
“Alaves” – 33
“Elçe” – 32
“Levante” – 29
“Ovyedo” – 27