21 Aprel 2026
La Liqa: “Barselona” çempionluğa daha da yaxınlaşır, “Real Madrid” ümidləri isə azalır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

21 Aprel 2026 17:28
Futbol üzrə İspaniyanın La Liqasında çempionatında 33-cü turun oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun startı ərəfəsində turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində vəziyyət kifayət qədər aydın görünür, lakin intriqa hələ də qalmaqdadır. “Barselona” 31 oyundan sonra 79 xalla liderdir, “Real Madrid” isə 70 xalla ikinci yerdədir. Onları 61 xalla “Vilyareal” və 57 xalla “Atletiko” Madrid izləyir.

“Barselona” – “Selta”

“Barselona” üçün Selta Viqo” ilə ev oyunu yalnız növbəti üç xal baxımından deyil, həm də Çempionlar Liqasından kənarlaşdırıldıqdan sonra komandanın reaksiyasını yoxlamaq baxımından önəmlidir. Klub daxilində vurğulanır ki, kataloniyalıları qarşıda titul uğrunda əsas favorit statuslarını təsdiqləməli olan yeddi oyun gözləyir.

Eyni zamanda liderin təqvimi kifayət qədər mürəkkəbdir: artıq may ayında “Barselona”nı “Osasuna”, “Real Madrid”, “Deportivo”, “Real Betis” və “Valensiya” ilə oyunlar gözləyir. Bu səbəbdən liqanın altıncı komandası ilə ev matçında xal itkisi çox arzuolunmaz olardı.

Kadr vəziyyəti də diqqət çəkir. Zədələr səbəbindən “Barselona”nın hücum xəttində seçim imkanları məhduddur ki, bu da heyətin dərinliyini azaldır. “Selta” isə uğurlu mövsüm keçirir və 44 xalla altıncı pillədə qərarlaşıb. Bu, sıradan orta səviyyəli komanda deyil, real olaraq avrokubok zonasına iddia edən rəqibdir. Belə görüşlərdə təhlükə ondadır ki, favorit oyuna nəzarət etməlidir, lakin rəqib kifayət qədər təşkilatlanmışdır və diqqətsizliyi cəzalandıra bilər.

“Real Madrid” – “Alaves”

“Real Madrid” üçün “Deportivo” ilə ev oyununun demək olar ki, alternativi yoxdur: yalnız qələbə. Madrid klubunun baş məşqçisi vurğulayır ki, komanda qalan bütün matçlarda qalib gəlməlidir. Bu, turnir vəziyyətini aydın göstərir – doqquz xallıq fərqlə geridə qalan “Real” üçün hər hansı növbəti xal itkisi “Barselona”ya təzyiq imkanlarını belə demək olar ki, aradan qaldıracaq.

Bununla yanaşı, “Real”ın heyətində problemlər qalmaqdadır. Xüsusilə Rodriqo üçün mövsüm başa çatıb, həmçinin Kurtua də heyətdə yoxdur. Digər bəzi futbolçuların iştirakı isə sual altındadır. Bu fonda 33 xalla 17-ci yerdə olan və aşağı liqaya düşmə zonası ilə sərhəddə qərarlaşan “Alaves”lə oyun madridlilər üçün qələbə qazanmalı olduqları matç kimi görünür, lakin sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparan rəqibi qiymətləndirməmək olmaz.
33-cü turun oyun cədvəli:

21 aprel

“Atletik” – “Osasuna”
“Malyorka” – “Valensiya”
“Real Madrid” – “Alaves”
“Jirona” – “Betis”

22 aprel

“Elçe” – “Atletiko”
“Real Sosyedad” – “Xetafe”
“Barselona” – “Selta”

23 aprel

“Levante” – “Sevilya”
“Rayo Valyekano” – “Espanyol”
“Ovyedo” – “Vilyarreal"

33-cü tur ərəfəsində turnir cədvəli:

“Barselona” – 79

“Real Madrid” – 70

“Vilyarreal” – 61

“Atletiko” – 57

“Betis” – 46

“Selta” – 44

“Real Sosyedad” – 42

“Xetafe” – 41

“Osasuna” – 39

“Espanyol” – 38

“Jirona” – 38

“Athletic” – 38

“Rayo Valyekano” – 35

“Valensiya” – 35

“Mallorka” – 34

“Sevilya” – 34

“Alaves” – 33

“Elçe” – 32

“Levante” – 29

“Ovyedo” – 27

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
“Qarabağ”dan Jali Muaddibinin transferi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - YENİLƏNİB
17:13
Futbol

“Qarabağ”dan Jali Muaddibinin transferi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Klub iddialara münasibət bildirdi
Arbeloa: “Real Madrid”in yenidənqurmaya ehtiyacı yoxdur”
17:00
Futbol

Arbeloa: “Real Madrid”in yenidənqurmaya ehtiyacı yoxdur”

İspaniyalı mütəxəssis komandanın böyük dəyişikliksiz inkişaf edə biləcəyini deyir
“Mançester Siti” lider, “Çelsi” isə Çempionlar Liqasından kənarda qala bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:12
Futbol

“Mançester Siti” lider, “Çelsi” isə Çempionlar Liqasından kənarda qala bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İngiltərə çempionatında 34-cü turun təxirə salınmış oyunları keçiriləcək
Vaqif Sadıqov: “Qarabağ” nüfuzunu qorumaq üçün kubokda uğur qazanmağa çalışacaq”
15:54
Futbol

Vaqif Sadıqov: “Qarabağ” nüfuzunu qorumaq üçün kubokda uğur qazanmağa çalışacaq”

O, “Sabah” - “Qarabağ” oyunu barədə də fikirlərini bölüşüb
Şahin İbrahimov zədə səbəbindən U-20 yığmasının düşərgəsindən ayrılıb.
15:39
Azərbaycan futbolu

Şahin İbrahimov zədə səbəbindən U-20 yığmasının düşərgəsindən ayrılıb.

U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə hazırlıq keçəcək
“Qarabağ” Elvin Cəfərquliyevi satışa çıxarır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
15:22
Futbol

“Qarabağ” Elvin Cəfərquliyevi satışa çıxarır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynov intizam qaydalarını pozduqları üçün əsas heyətdən uzaqlaşdırılıblar

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı