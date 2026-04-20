Futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarının təyinatları açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Bizon Azərbaycan Kuboku
Yarımfinal, cavab oyunları
21 aprel
19:00. “Zirə” - “Turan Tovuz”
Hakimlər: Əli Əliyev, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Rəşad Əhmədov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Elşad Abdullayev.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
İlk oyun - 2:0
22 aprel
20:00. “Sabah” - ”Qarabağ”
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Kamal Umudlu.
VAR: Kamranbəy Rəhimov.
AVAR: Rəhman İmami.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
QarabağEldəniz Musayev.
“Bank Respublika Arena”
İlk oyun - 2:2