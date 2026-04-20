Niderland futbolunun əfsanəsi İtaliya futbolunun problemini açıqladı

20 Aprel 2026 16:42
Keçmiş niderlandlı futbolçu Rud Qullit İtaliya futbolundakı problemlər barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, vəziyyətin A Seriyasındakı legionerlərin çoxluğu ilə bağlı olmadığını bildirib.

Qullitin sözlərinə görə, əcnəbi futbolçular əvvəllər də İtaliya çempionatında çıxış ediblər və bu, milli komandanın yüksək nəticələr qazanmasına mane olmayıb. O hesab edir ki, əsas problem müdafiə xəttindədir.

“İtaliya həmişə hücumların qurulmasında iştirak edə bilən ağıllı müdafiəçilərlə seçilib. Corco Kyellini və Leonardo Bonuççi kimi oyunçular artıq yoxdur. Eyni zamanda keyfiyyətli hücumçular da çatışmır”, - deyə Qullit bildirib.

Qeyd edək ki, sabiq futbolçu karyerası ərzində “AC Milan” və “Sampdoria” klublarında çıxış edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arbeloa: “Azarkeşlərin fit çalması məni narahat etmir”
15:58
Futbol

Arbeloa: “Azarkeşlərin fit çalması məni narahat etmir”

“Real Madrid”in baş məşqçisi komanda daxilindəki ab-havadan və qarşıdakı oyundan danışdı
“Sumqayıt”ın iki futbolçusu komandanı tərk edir? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
15:44
Futbol

“Sumqayıt”ın iki futbolçusu komandanı tərk edir? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Klub hazırda turnir cədvəlində 35 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb
Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarının təyinatları açıqlanıb
15:29
Futbol

Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarının təyinatları açıqlanıb

Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
“Neftçi” mövsümün sonunda rumıniyalı futbolçu ilə yollarını ayıracaq
15:13
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” mövsümün sonunda rumıniyalı futbolçu ilə yollarını ayıracaq

Kristian Kostin ötən ilin yayında “Neftçi” ilə 1+1 illik müqavilə imzalayıb
“Qəbələ”nin futbolçusu: “Elitadan düşməyi ağlımıza belə gətirmirik”
14:42
Futbol

“Qəbələ”nin futbolçusu: “Elitadan düşməyi ağlımıza belə gətirmirik”

Eşqin Əhmədov komandasının “Sumqayıt”a məğlub olduğu oyunu şərh edib

Səfir: “Azərbaycanda braziliyalı futbolçuların sayı artmalıdır” - MÜSAHİBƏ
14:11
Futbol

Səfir: “Azərbaycanda braziliyalı futbolçuların sayı artmalıdır” - MÜSAHİBƏ

Manuel Adalberto Lopes da Kruzdan Azərbaycan futboluna maraqlı açıqlamalar

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb