“Qəbələ” - “İmişli” matçını 200 nəfər izləyib - Azarkeşlərin STATİSTİKASI

13 Aprel 2026 10:48
Futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turunda keçirilən qarşılaşmaları stadiondan izləyən azarkeşlərin sayı açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, altı oyunda ümumilikdə 12 820 tamaşaçı qeydə alınıb.

Ən çox azarkeş “Turan Tovuz” - “Sumqayıt” matçına toplaşıb - bu görüşü tribunadan 4500 nəfər izləyib. “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz” qarşılaşmasını 2500, “Neftçi” - “Araz-Naxçıvan” duelini 2200, “Şamaxı” - “Qarabağ” oyununu isə 2100 azarkeş canlı izləyib. “Sabah” - “Zirə” görüşündə 1320 tamaşaçı qeydə alındığı halda, ən az azarkeş “Qəbələ” - “İmişli” matçında olub - cəmi 200 nəfər.

Qeyd edək ki, Misli Premyer Liqasında 28-ci turun oyunlarına aprelin 17-də start veriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tarix yazan məşqçi Qurban Qurbanovun doğum günüdür
11:03
Azərbaycan futbolu

Tarix yazan məşqçi Qurban Qurbanovun doğum günüdür

O, bu gün 54 yaşını qeyd edir
Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün dördüncü het-triki qeydə alınıb
10:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün dördüncü het-triki qeydə alınıb

Yerli futbolçularla bağlı 16 illik seriya qırıldı
“Turan Tovuz”un kapitanı: “Hər kəsi udmalıyıq”
10:15
Futbol

“Turan Tovuz”un kapitanı: “Hər kəsi udmalıyıq”

Faiq Hacıyev tez-tez rast gəldikləri yanlış hakim qərarlarına da münasibət bildirib
“Bavariya” rekordları yeniləməyə davam edir
09:46
Futbol

“Bavariya” rekordları yeniləməyə davam edir

Münhenlilər həm klub, həm də Bundesliqa tarixində yeni göstəricilərə imza atıb
İnfantino İranı DÇ-2026 oyunlarını ABŞ-də keçirməyə razı salmağa çalışır
09:31
Futbol

İnfantino İranı DÇ-2026 oyunlarını ABŞ-də keçirməyə razı salmağa çalışır

FIFA prezidenti Vaşinqton və Tehran arasındakı gərginliyi futbol vasitəsilə həll etmək niyyətindədir
De Zerbi “Tottenhem”dəki “məyus, amma pozitiv” debütündən danışıb
09:13
Futbol

De Zerbi “Tottenhem”dəki “məyus, amma pozitiv” debütündən danışıb

İtaliyalı mütəxəssis “Sanderlend”ə məğlubiyyəti şərh edib

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb