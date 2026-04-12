“Traktor” Səudiyyə Ərəbistanına yola düşüb

Təbrizin “Traktor” futbol komandası Elit Çempionlar Liqasında iştirak etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına yola düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Təbriz təmsilçisi dünən qurudan Türkiyənin Van şəhərinə, oradan isə təyyarə ilə İstanbula yollanıb. Komanda bu gün İstanbuldan birbaşa reyslə Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərinə uçub.
Klubun yeddi legioner futbolçusu İstanbulda komandaya qoşulub və Məhəmməd Rəbiinin rəhbərliyi altında Səudiyyə Ərəbistanına səfər ediblər.
Komandanın iki üzvü - Mehdi Şiri və Seyid Mehdi Hüseyni isə pasportlarının müddəti bitdiyi üçün Türkiyə səfərində iştirak edə bilməyiblər. Onların probleminin bu gün həll olunacağı və yeni pasportlarını aldıqdan sonra əvvəlcə Türkiyəyə, oradan isə komandaya qoşulmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanacaqları gözlənilir.