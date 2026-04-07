“Qalatasaray” ulduz futbolçu ilə yollarını ayırır - FOTO

7 Aprel 2026 13:21
Türkiyənin “Qalatasaray” futbol klubunda yeni mövsüm üçün heyət planlaşdırması davam edərkən, komandanı tərk edəcək ilk futbolçunun kimliyi bəlli olub.

İdman.Biz Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, rəhbərlik və baş məşqçi Okan Buruk performansı gözləntilərin altında qalan Yaser Asprilya ilə bağlı yekun qərarını verib.

İspaniyanın “Jirona” klubundan icarəyə götürülən 22 yaşlı kolumbiyalı oyunçu sarı-qırmızılı formada istənilən oyunu nümayiş etdirə bilməyib. Asprilya meydana çıxdığı səkkiz matçda ümumilikdə 272 dəqiqə oynasa da, heç bir məhsuldar hərəkətlə yadda qalmayıb.

“Qalatasaray” rəhbərliyi gənc oyunçunun müqaviləsindəki 20 milyon avronu (39 milyon 966 min AZN) aşan satınalma hüququndan istifadə etməmək qərarına gəlib. Bu halla futbolçunun mövsümün sonunda komandadan ayrılması dəqiqləşib. İspaniya təmsilçisinə qayıdacaq Asprilyanın “Jirona” ilə 2030-cu ilə qədər müqaviləsi var.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Kəpəz”in gürcüstanlı müdafiəçisi: “Küçədə məni tanıyır və tərifləyirlər” - MÜSAHİBƏ
14:12
Futbol

“Kəpəz”in gürcüstanlı müdafiəçisi: “Küçədə məni tanıyır və tərifləyirlər” - MÜSAHİBƏ

Mate Abuladze bildirib ki, şəhərdə məni yaxşı qarşıladılar
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Turan Tovuz” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
13:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Turan Tovuz” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Turun mərkəzi qarşılaşmasını Cavid Cəlilov idarə edəcək
İlkin Qəribli: “Gümüş medal standartlarımızdan uzaqlaşdığımızın göstəricisidir” - MÜSAHİBƏ
13:07
Futbol

İlkin Qəribli: “Gümüş medal standartlarımızdan uzaqlaşdığımızın göstəricisidir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, klubda ölçü həmişə kubok olub
Azərbaycan çempionatlarında mart ayının ən yaxşı qol müəllifləri bəlli olub - FOTO
12:37
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan çempionatlarında mart ayının ən yaxşı qol müəllifləri bəlli olub - FOTO

“Ayın qolu” layihəsində mart ayının qalibləri müəyyənləşib
Xanımı çörək almağa göndərmişdi, səsi İstanbuldan gəldi - FOTO
12:34
Futbol

Xanımı çörək almağa göndərmişdi, səsi İstanbuldan gəldi - FOTO

64 yaşlı Erdem Alanın “Ərzurumspor” sevgisi həyat tərzinə çevirib
“Səbail” klubunun baş məşqçisi cəzalanıb
12:26
Azərbaycan futbolu

“Səbail” klubunun baş məşqçisi cəzalanıb

Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar qəbul edib

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək